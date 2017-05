DELFI VIDEO: Rain Karlson: ebamugav on poksida, kui terve su keha ja püksid on vastase verd täis

Eile Tondiraba jäähallis karjääri teise profimatši pidanud poksija Rain Karlson sai tehnilise nokaudiga võitu venelase Konstantin Perminovi üle, kes alates teisest raundist kõvasti veritses.

Karlson lõi Number One Fight Show'l vastase juba esimeses raundis nokdauni ning jätkas venelase tümitamist niipea, kui viimane toibuda jõudis. Teisest raundist alates nägi Perminov juba üsna inetu välja ning kohtunik peatas mitmel korral matši meditsiiniliseks vaheajaks või lihtsalt vere pühkimiseks. Ometi soovis venelane edasi poksida ning kolmandas raundis oli hoopis treener see, kes rätiku ringi viskas.

"Mõtlesin, et teises raundis juba lõpetatakse ära. Ebamugav on poksida, kui terve su keha ja püksid on vastase verd täis," rääkis karjääri täiseduga jätkav Karlson. "Suur respekt vastasele, et ta minuga nõustus poksima. Mu vastane muutus pidevalt, eelmine venelane hüppas millegipärast alt ära. Olin üpris kindel, et võidan, aga kunagi ei tohi vastast alahinnata. Olin isegi natuke lohakas ja lasin end paari hea löögiga üllatada."

Karlson astub uuesti ringi juba järgmisel laupäeval Soomes Vantaas, kohtudes Ungari poksija Attila Demhardtiga. Profidebüüdi tegi Karlson eelmisel Number One Fight Show'l mullu novembris. 25-aastane poksija tunnistas, et pikk paus andis tunda, kuid edaspidi on plaanis tihedamalt võistelda.

