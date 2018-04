DELFI VIDEO | Moisarilt lüüa saanud Kaupo Arro: midagi vabandada ei ole - Mirkko tegi oma töö ära

Eilsel võitlusõhtul väikese üllatusena Mirkko Moisarile alla jäänud Kaupo Arro tunnustas vastase taset, ent tõdes, et ei suutnud ise oma taset välja poksida.

Kas kohtunike Moisari kasuks tehtud otsus oli Arro jaoks üllatus? "Selles suhtes ei olnud, et ma olen ise seda profipoksi ikka jälginud ja umbes nii ma ise ka seda enne tundsin, kui matš lõppes. Et ta üldse nii läks - väike üllatus muidugi oli. Oleksin just enda poolt midagi paremat oodanud. Mirkko tegi seda asja, mida arvata oli ja ta oli täpselt nii hea, kui ma arvasin, aga mina ei olnud nii hea, kui ma peaksin olema," lahkas Arro kaotust.

"Midagi vabandada ei ole, Mirkko tegi oma töö ära ja mina tegin mõned vead."

Arro tunnistas, et ei saanud matšiks päris ideaalselt ette valmistuda. "Suur küsimärk ongi minu jaoks ettevalmistusperiood. Ma saan trenni teha, aga ma ei saa piisavalt puhata. Mul võiks olla Mirkkost parem tehnika, aga kui sa ei jõua, siis laguneb tehnika niikuinii ära. Täna jõudis ta kümme korda rohkem kui mina."

