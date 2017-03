Eile Tondiraba jäähallis toimunud Warrior Fight Series poksigalal üles astunud Mirkko Moisar jäi oma tegutsemisega rahule, kuigi venelase Fedor Vinogradovi vastu sellest võiduks ei piisanud.

"Vastast oli raske kätte saada. Ta on megahea liikumisega ja loeb distantsi palju paremini. Kui hakkasin teda ründama, nägi ta selle alati ette. Enda sooritusega jään rahule. Tegime treeneriga head eeltööd ja andsin endast parima. Kuigi sellest jäi puudu, siis endale meeldis," rääkis Moisar pärast kuueraundilist matši.

Põhialana tai- ja kikkpoksi tegev Moisar teenis poksikontole viie võidu kõrvale viienda kaotuse. Mullu mais Rock Cafes profidebüüdi teinud Vinogradov on järjepanu alistanud neli vastast.

"Usun, et ta võib veel midagi saavutada. Aga samas on ta juba minu vanune. Kui ta tahaks kuhugi tippu jõuda, peaks ta palju kõrgemas kategoorias võitlema kui siin minuga. Arvan, et täiesti tippu ta ei jõua," ennustas 27-aastane Moisar. Vinogradov on kaks aastat noorem.

