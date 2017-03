Homse Warrior Fight Series võitlusspordiürituse ühes oodatuimas matšis üles astuv Mirkko Moisar ootab venelaselt Fedor Vinogradovilt kõva vastupanu.

"Tegu on hea amatöörpoksijaga. Olen vaadanud ta matše. Ta liigub väga hästi. Kindlasti tuleb mega põnev võitlus. Usun, et teda on homme õhtul raske kätte saada," ütles Moisar tänase kaalumise järel.

Kaal näitas 60,9. Vastasega kokku lepitud kaalu (71 kg) saamine Moisarile tiheda võistlusgraafiku juures suurt vaeva ei valmistanud.

Moisari profipoksi kontol on 5 võitu ja 4 kaotust, Vinogradovil 3 võitu. Kaotust venelane veel tunnistama pole pidanud.

"Punktidega väga midagi teha pole. Liikumisega jään arvatavasti talle alla. Tuleb esimesest raundist peale vastast survestama hakata," andis Moisar mõista, et tema ainus võimalus ringist võitjana väljuda on vastane nokauteerida.

Delfi TV ja TV6 otseülekanne Tondiraba jäähallist algab laupäeval kell 19.