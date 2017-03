Eile Tondiraba jäähallis Warrior Fight Series poksigalal valgevenelase Andrei Dolhožieu nokauteerinud Kaupo Arrot oli ringi ääres häälekalt toetamas ka tema pooleteistaastane tütar.

"Lapsehoidja oleks ikka leinud, aga tema kaasa võtmine oli teadlik valik. See ei tähenda, et ma temast kunagi poksijat tahaks teha. Ta on lihtsalt minu jaoks niivõrd tähtis isik ja mulle meeldib, kui ta siin on," rääkis Arro.

"Usun, et ta väga palju aru ei saa, millega isa tegeleb, aga talle see üritus ise meeldib väga."

Profikarjääri kolmanda matši pidanud Arro vastaseks oli juba 34 kohtumist kirja saanud mees. Ometi domineeris Arro kuueraundilist matši pea algusest peale ning tema võit oli sisuliselt selge juba pärast kolmandat raundi, kui valgevenelane esimest korda pikali käis.

"Sain tegelikult kohe aru, et võit on minu. Tundsin ennast niivõrd kindlalt. Nokauti läksin otsima siiski alles viimases raundis. Eesmärk oli matši kuus raundi valitseda, mitte minna tormakaks ja endale ise liiga teha - minna raiuma, nokauti otsima ja käele viga tegema. Ülesanne oli targalt poksida. Alles kuuendas mõtlesin: "Okei, ma proovin, aga mõõdukalt!"" kommenteeris Arro.

Vaata ka Arro matši tipphetki!