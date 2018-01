DELFI VIDEO | Kaupo Arro: kui kõik hästi läheb, jookseb ukrainlane ise mu löökidele otsa

Täna õhtul Kalevi spordihallis toimuval Warrior Fight III poksigalal tuleb kaheksandas matšis ringi Kaupo Arro (4 võitu, 1 nokaut, 0 kaotust), kelle vastaseks on oluliselt kogenum ukrainlane Bogdan Protsyshyn.

Mida vastasest arvata? "Vastane on selline, kellele meeldib peale pressida. Ei ütleks, et ta tehniliselt väga hea või mitmekülgne oleks. Midagi keerulist olla ei tohiks, aga mees on selline, kes risti ette ei löö ja tuleb täiega peale ja avaldab survet."

"Minu jaoks on asi lihtne, ma olen lähivõitlusega harjunud. Ei pea pingutama, et vastasele lähele jõuda. Teisest küljest harjumatu olukord, tavaliselt mulle nii väga peale ei tulda," jätkas Arro.

"Taktika on väga lihtne. Kui ta ise lähedale tuleb, tuleb ära tabada need momendid, kui ta hakkab tulema ja juba sealt need löögid teele saata. Kui kõik hästi läheb, jookseb ta ise mu löökidele otsa."

Arro viimane matš toimus mullu juunis samuti Kalevi spordihallis Warrior Fight II võistlusel, kus ta alistas armeenlase Sergei Martirosjani. 28-aastase Rapla poksija peab tänast kohtumist mõneti isegi oma tagasitulekumatšiks.

"Selles mõttes on see tagasitulekumatš, et mul on treeningpaus sees olnud. Samas on see profipoksis normaalne vahe," lausus Arro. "Ettevalmistusega sai alustatud nii, nagu alustama peab - kaks kuud enne. Eks väike jõulupidu rikub ikka ettevalmistuse ära, aga loodan, et olen piisavalt heas vormis."

Delfi teeb kell 19 algavalt poksisõult tekstipõhise otseülekande.