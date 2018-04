DELFI VIDEO | Kaupo Arro kohtumisest Moisariga: see on matš, mille pean suutma võita

21. aprillil Saku suurhallis Warrior Fight 4 raames Mirkko Moisariga poksiv Kaupo Arro tunnistab, et temal kui puhtal poksijal lasub oodatud matšis favoriidikoorem.

"See on matš, mille pean suutma võia. Aga selleks pean endast andma sada prontsenti. Mirkko on kõva võitleja. Igal juhul tuleb kõva lahing. Publikul on, mida vaadata," lubas Arro, kes alustanud profikarjääri viie järjestikuse võiduna.

Karjääris üle saja kikkpoksimatši pidanud Moisari poksikontol on viis võitu ja viis kaotust. "Tal on võitlusringis palju kogemusi. Mina olen aga parem poksija, tema võib-olla füüsiliselt tugevam. Kes suudab oma trumbid paremini ära kasutada, see võidab," lisas Arro.

Pakkumise ringis vastamisi minna tegi kahele Eesti kindamehele Warrior Fight peakorraldaja Tõnis Grinkin. Arro ütles, et andis jah-sõna umbes kümne sekundiga. "Kui selline pakkumine tuli, oli väga keeruline ei öelda. Teadsin, et see matš tuleb kunagi, aga absoluutselt ei plaaninud seda praegu. Aga keelduda oleks olnu patt," sõnas Arro.

Arro usub, et eelkõige vajab ta kohtumist Moisariga motivatsiooni taastamiseks, mis vahepeal kaduma on kippunud. Viimase matši pidas Arro jaanuaris Kalevi spordihallis, kuid sai vigastust teeselnud ukrainlaselt loobumisvõidu. "Minu viimased matšid on olnud kehvakesed. Ma pole mitte endas pettunud, vaid pigem poksiasjas üldse. Mirkko on see, kes suudab mind motiveerida. Kui saan siit hea laengu, on hea edasi minna," lausus ta.