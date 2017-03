Homme Warrior Fight Series võitlusspordiüritusel profikarjääri kolmanda matši pidav Kaupo Arro loodab, et erinevalt kahest eelmisest korrast väljub ta ringist tervena.

"Esmatähtis on terveks jääda, sest vigastusi on olnud järjepanu mitu tükki. Kaks profimatši, kaks vigastust. Tahaks nüüd vigastuseta pääseda ja ühe korraliku lahingu pidada, võimalikult targalt ja osavalt poksida," ütles Arro, kes üritab tuule alla teha Valgevene poksijale Andrei Dolhozhyieule.

Viimane vigastus, mille Arro sai mullu oktoobris Tartus Venemaalt pärit aserit Elmin Safarilt võites, hoidis ta ringist eemal ligi pool aastat. Mees tunnistas, et seetõttu on tal suur mitte ainult võistlusnälg, vaid ka -närv.

Algselt pidi Arro vastane tulema Gruusiast, kuid too murdis hiljuti treeningul käeluu. "Sain alles täna hommikul teada, kes mu vastane on. Kaks päeva varem kuulsin, et vastane vahetub. Õnneks leidus Valgevenest selline poksija, kes oli nõus kohe asemele tulema," sõnas Arro.

Vaata pikemat intervjuud Arroga videost!