DELFI VIDEO | 45-aastase ukrainlase kindlalt alistanud Rain Karlson tunnistas, et kaotas matši ajal järje

Poksija Rain Karlson alistas eile õhtul Saku Suurhallis kindlalt 45-aastase ukrainlase Igor Põlõpenko.

Eestlane lõi vastasel suu veriseks juba esimeses raundis. "Olen juba varem õppinud, et sellest ei tasu midagi muuta, tuleb alati lõpuni poksida. See, et vastasel verd tuleb, ei sega mu esitusst ja teen seda, mida pean tegema."

Põlõpenko kogus Karlsoni sõnul endale lisapuhkeaega sellega, et viskas aeg-ajalt hambakaitsmed suust välja. "Rütmi natuke see segas - kui hakkasin talle tegema, siis ta viskas kaitsmed välja."

Võidu sai Karlson lõpuks kohtunike otsusega. "Täpsus oli hea, aga võib-olla jäin liiga passiivseks. Esimest korda poksisin kuut raundi - ei teadnud täpselt, kuidas oma energiat hoida. Arvasin korraks neljandas raundis, et oleme juba viiendas, ajasin sassi - see ikkagi näitab, et kuus raundi on pikk aeg."

