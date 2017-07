DELFI TV ERISAADE | Vabavõitleja, kes pole kunagi ühtegi matši kaotanud

See on Romet Reilson, kes hakkas võitluskunstidega tegelema 13-aastaselt. Viis aastat hiljem tuntakse teda poksiareenil Purustajana – ta pole seni kaotanud ühtegi matši. Ta unistab maailma tippvabavõitlejate sekka jõudmisest, aga seda raskendab asjaolu, et teravate löökidega Rometil pole Eestis kerge leida võimekat vastast, kellega harjutades ka ise areneda. Vaata videost, kuidas ta toime tuleb.

Veetsime noormehega aega tema harilikul treeningtrajektooril: Pärnu Taipoksi klubis, spordiklubis MMAces ja jõe kaldal ööpimeduses. Üksinda.