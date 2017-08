Conor McGregori trenn läks käest ära: kohtunik pidi sparringupartnerid lahutama

Vabavõitlussarja UFC superstaar Conor McGregor võtab valmistumist "rahamatšiks" Floyd Mayweatheriga tõsiselt. Vahest isegi liiga tõsiselt.

Teenekas poksikohtunik Joe Cortez, kes hoiab silma peal McGregori sparringutel, avaldas, et iirlane läks ühel treeningul ekspoksija Paulie Malignaggiga üle piiri.

"See oli päris tõsine andmine. Ma pidin sekkuma ja ütlema: "Te, kutid, olete pisut kontrolli alt väljumas, peate selle lõpetama." Nad läksid päris karmiks. Nad jõhkrutsesid teineteise kallal ja ma pidin selle peatama, nagu oleks tegemist tavalise matšiga. Nad sidusid liiga palju ja üritasid teineteist lüüa. Ütlesin: "Kutid, on aeg see nüüd lõpetada, ma tahan näha head puhast raundi - käituge nagu spordimehed, mõistate?"" rääkis Cortez USA raadiokanalile SiriusXM.

McGregori ja juba erru läinud läbi aegade ühe parima poksija Flyod Mayweatheri matš toimub 26. mail Las Vegases.