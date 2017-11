Conor McGregor: lööksin kordusmatšis Floyd Mayweatheri julmalt pikali

Las Vegases 26. augustil toimunud läbi aegade kõige kallimas poksimatšis Floyd Mayweather juuniorile kaotanud Conor McGregor usub, et kordusmatšis suudaks ta ameeriklase kindlalt alistada.

Kümnenda raundi tehnilise nokaudiga kaotanud McGregor tunnistas, et ta ei kavatse enam ühegi teise poksijaga ringis vastamisi minna. Samas oleks ta Mayweatheriga peetavast kordusmatšist huvitatud.

“Kui ees ootaks kordusmatš, siis ma teeksin vajalikud korrektiivid ja tümitaksin teda korralikult,“ teatas McGregor Briti meedia vahendusel. “Ta on siiski pensionil ja ma ei hakka teda ringi tagasi meelitama. Samas ei saa kunagi väita, et kordusmatši ei toimu. Me ei ole pärast matši omavahel rääkinud.“

Tõenäoliselt tuleb McGregor järgmisena ringi ikkagi oma põhialal ehk MMA-s, kus teda ootab ees arvatavasti matš Tony Fergusoniga.