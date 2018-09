BLOGI JA VIDEO | Anthony Joshua karistas karmide löökidega Aleksandr Povetkinit ja saatis venelase ööbikuid kuulama

Anthony Joshua vs Aleksandr Povetkin

Joshua kaitseb seega enda nelja meistrivööd!

Matš läbi! Joshua tugev löök läheb läbi. Seejärel kostitab britt venelast veel paari löögiga ja Povetkin on põrandal. Povetkin tõuseb korra veel püsti, kuid järgmised löögid kukutavad ta juba lõplikult põrandale.

Kuues raund läbi! Vanameister Povetkin on ajanud end tõesti heasse vormi. Joshua oli selles raundis küll veidike parem, kuid suures plaanis on matš üsnagi võrdne.

Viies raund läbi! Povetkin näitab, et ta ei ole papist poiss ning venelane oli selles raundis paremaks poksijaks. Povetkinilt selles raundis mitu head tabamust. Joshua ei suuda suures plaanis kontrolli enda kätte saada - matši eel vähemalt sellist sündmuste käiku oodati.

Neljas raund läbi! Joshua pani võrreldes esimeste raundidega veel juurde. Britilt seni parim raund. Lisaks on lõhki ka Povetkini kulm. Povetkini võttis see raund kõvasti võhmale.

Kolmas raund! Joshualt seni vast parim raund. Siiski pigem on üldine pilt veel tasakaalus. Ehk kerge eelis on esimestes raundides hästi poksinud Povetkinil. Povetkini taktika on seni paremini töötanud. Joshua ei ole saanud distantsilt enda paremust maksma panna.

Teine raund läbi! Tavapärasest veidike kergem Povetkin on tõesti hea. Joshual nina juba verine. Povetkin oli ka teises raundis veidike parem. Joshual on vaja kodupubliku ees juurde panna.

Esimene raund läbi! Matš algas väga luuravalt nagu arvata oli. Joshua alustas veidike kindlamalt, kuid raundi lõpus tabas Povetkin osavalt parema upperi. Esimene raund läks tõenäoliselt Povetkinile.

Gong käib! Matš on alanud!

Mõlemad mehed on ringis. Tutvustamist alustatakse Povetkinist. Seejärel on Joshua kord. Kui Joshua on senise profikarjääri jooksul võitnud kõik matšid, siis Povetkin on saanud ühe kaotuse. Venelase ainus kaotus pärineb 2013. aasta matšist Vladimir Klitškoga.

Tundub, et Wembley staadion on puupüsti täis. Joshua on Suurbritannias tõeline staar ning Wembley välja müümine ei ole tema jaoks mingi probleem.

Nüüd on ringi poole sammumas nelja meistrivöö omanik Joshua. Teatavasti on Joshual puudu ainult veel WBC meistrivöö, mis kuulub ameeriklasele Deontay Wilderile. Esmalt on vaja Joshual täna aga kaitsta olemasolevaid tiitleid Povetkini vastu.

Joshua on matšiks valmis. https://twitter.com/anthonyfjoshua/status/1043596792741400577

Esimesena asub ringi poole sammuma väljakutsuja Aleksandr Povetkin.

Wembley staadion kahiseb võimsalt. Peagi peaksid mehed õhtu peamatšiks ringi poole sammuma.

