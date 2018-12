BLOGI JA FOTOD | Raskekaalu tiitlimatš Los Angeleses jäi viiki! Wilder ja Fury on endiselt löömatud

Deontay Wilder - Tyson Fury

Esimesest nokdaunist tuli Fury välja nii: https://twitter.com/idrissbil/status/1069108462662111232

Lewis kommenteeris, et Wilderi esitus valmistas talle pettumuse. Ainus, mis tal oli, oli vasakhaak.

Lennox Lewis: "Kõik nägid, kes võitis. Poks võitis. Fury võitis."

Mõlemad mehed lubavad, et kordusmatš tuleb, sest selline tulemus ei meeldi kummalegi. Fury möirgab ka Joshua nime.

Fury tänab jumalat ja usub, et tema võitis matši. Tiitel jääb siiski Wilderile.

Esimene kohtunik andis Wilderile, teine Furyle. Kolmas andis viigi. JA VIIKI JÄÄB! https://twitter.com/JayyBoii2001/status/1069106852707864578

Split decision.

Kuulame otsust...

Selline oli teine nokdaun: https://twitter.com/SurbitonBC/status/1069104302969503744

Milline comeback Wilderilt 12. raundis! Ameeriklane arvas, et kahest nokdaunist piisab. Fury jookseb nööride poole ja arvab, et ta on võitja. Wilder kallistab oma taustajõude. Mehed embavad ka omavahel. Sõjakirves maetud? Ootame huviga kohtunike otsust!

Fury käis jälle maas! Kohtunik jõudis kuue sekundini, kui ta end kohe jälle püsti vedas. Foto: Reuters/Scanpix

Wilder näitas 11. raundis oma vasaku käe jõudu. Fury tõstis raundi lõpus käed taeva poole ja lasi oma fännidel möirata. Viimane raund algamas!

Mitteametlik skoorikaart näitas raundi keskel 97:92 Furyle.

10. raund kuulus kahtlemata Furyle. Gypsy King on nokdaunile muljetavaldavalt reageerinud. Wilder sai raundi lõpus aru, et ta võib siin kaotusseisu jääda ja hakkas hoolega vehkima, aga ühtegi suurt lööki Furyle sisse ei saanud.

Vot see oli alles raund! Isegi põrandal käies ei jätnud Fury tembutamist. Kordusest on näha, et saatuslikuks osutus parema käe löök kuklasse.

Wilder sai nokdaunist hoogu juurde ja hakkas väga tihedalt lendama. Fury üritab clinchi'dega aega juurde võita.

Fury käib põrandal!

Wilder hakkas raundi lõpus ka korralikumalt tabama. Üks suur parema käe löök läks Wilderile sisse, aga ameeriklane vastas kohe jab'iga ja vasakhaagiga. Algab üheksas!

Kaheksas raund käib.

Vahepeal näidati teles mitteametlikku skoorikaarti, mis näitas 59:55 hoopis Fury kasuks. Seitsmes raund tegi siia kindlasti korrektiive. Wilder tümitas Furyt nööride ääres, Fury sai hiljem distantsilt ühe väga kena üks-kaks kombinatsiooni kirja. Helikopterilöökide eest oskas Fury jälle ära põigelda.

Pool matšist ehk kuus raundi läbi. Raundi lõpus lasi Fury ühe päris kõva lõuaka läbi, raundi keskel kostitas ta Wilderit kehalöökidega. Üldiselt on juba päris aktiivseks läinud matš.

Raund lõppes kallistades. Mayweather avaldas vahepeal ringi ääres arvamust, et Wilder juhib kindlalt.

Kommentaatorid on kokku lugenud, et Fury on siiani vaid üheksa lööki kirja saanud. Viies raund hakkab läbi saama.

Furyl oli raundi lõpus nina verine. Aga juba viies raund käimas!

Neljas raund läbi. Fury keskendub lühikestele löökidele, Wilder lendab kõvasti. Nagu kommentaatorid ütlevad, siis panustab helikopter-löökidele.

Wilderi enamus löögid lähevad mööda. Fury põikleb osavalt eest.

Neljas raund. Fury löök kehasse paneb Wilderi natuke taanduma.

Kolmanda raundi ilusaima kombinatsiooni tegi vast isegi Fury. Wilderi kaitse lasi paar lööki näkku läbi.

Fury lollitab Wilderit isegi veel kolmandas raundis, pannes paar korda käed selja taha ja kutsudes teda endale peale. Wilder sellistele asjadele aega ei raiska.

Teine raund läbi. Wilder tegi mõned head kombinatsioonid, Fury lajatas vaid mõned üksikud löögid ja otsis ikka clinch'i, kui ameeriklane talle peale lendas.

Teine raund läks!

Raskekaalu matši kohta isegi aktiivne esimene raund. Fury sai kirja mõned hädised jab'id ja lõi kehasse, Wilder oli siin isegi aktiivsem pool.

Kohtunik loeb veel viimased sõnad peale ja läheb! Sõu on alanud.

Wilderi sädelev mask on lõpuks maas. Fury on juba ammu soojendusdressi maha visanud ja hüpleb pikemat aega ühe koha peal.

Mehed on ringis. Käib kohtunike tutvustamine. Wilderil veel kostüüm seljas ja mask ees.

Fury on lõpuks ringi jõudnud. Wilderi kord riietusruumist välja tulla. Tiitlivöö on juba kenasti klaasi taha pandud ja lae alla riputatud. https://twitter.com/TheSashaJones/status/1069089828250226688

Fury tuleb meeletu vilekoori saatel areenile. Tembutab nagu Usain Bolt, tunneb end pealtnäha väga vabalt.

Enne kui mehed areenile tulevad, saame veelkord video vahendusel kuulda, kuidas Fury teatab: "Mina olen selles matšis pitbull, tema on puudel"

Liiga suurt tseremoonitsemist pole. Hümnid tulevad mõlemad lindilt.

Hümnide aeg.

Enne hümnide kuulamist peetakse leinaseisak 41. USA presidendi George H.W. Bushi mälestuseks.

Selle mehe selja taga küll istuda ei tahaks... https://twitter.com/ESPNBoxeo/status/1069079494168899584

Mayweather loomulikult kohal. https://twitter.com/frankwarren_tv/status/1069084878354989056

Saal kubiseb kuulsustest. Muu hulgas on ka Zlatan majas. https://twitter.com/dsj_itv/status/1069085500219154432

Fury - Wilderi matši build-up pole veel pihta hakanud.

Veidi lavatagust elu... https://twitter.com/GarethADaviesDT/status/1069076617991905280

Selles matšis oli vahel IBF ja WBA junior meistritiitel. Mõlemad jäid Hurdile. https://twitter.com/bet365/status/1069080581386973184

Hurd ja Welborn on läbi! Hurd lõpetas matši neljandas raundis löögiga kehasse, millest Welborn enam ei taastunud. https://twitter.com/TheSportsJunky1/status/1069081923430084608

Hetkel käib veel õhtu eelviimane matš Jarrett Hurdi ja Jason Welborni vahel. Kergkeskkaalu matš, 12 raundi. Käib kolmas.