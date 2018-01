BLOGI JA FOTOD | Kummaline juhtum Warrior Fight poksigalal: viienda järjestikuse võidu saanud Kaupo Arro vastane teeskles vigastust

Kõige kummalisema lõpplahenduse sai Arro kohtumine ukrainlase Bogdan Protsyshyniga (seni 8 võitu, 13 kaotust), kes kuueraundilise matši kolmanda raundi järel edasi poksimisest loobus. "Olen 99 % protsenti kindel, et ta teeskles jalavigastust. Ta ütles mulle täna: "Ära palun väga kõvasti löö. Mul on kahe-kolme nädala pärast tulemas suur matš, mis toob mulle sisse head raha."," rääkis Arro Delfile antud videointervjuus.



Arro kontole taoline "vabandus" muidugi ei lähe ning Raplast pärit keskkaalupoksija jätkab täiusliku saldoga. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib Arrot juba märtsikuus uuesti Eestis võistlemas näha.

Ainar Karlson viibis ringis kõik plaanitud neli raundi ning kuulutati võitjaks samuti profidebüüdi teinud Ukraina poksikoondislase Viktor Trushi üle. Kohtunike otsus oli ühehäälne.

Pavel Semjonov alistas õhtu peamatšis valgevenelase Aliaksandr Dzemko, kes sai viie võidu kõrvale kolmanda kaotuse. Maardu poksijal on nüüd kirjas 22 võitu (8 nokauti), 7 kaotust ja 2 viiki.

Kõik tulemused:

1) Berit Loomägi (Poksiklubi Kalev) alistas Anna-Liisa Piirimäe (Kiviõli Poksiklubi)

2) Astrid-Johanna Grents (Poksiklubi Kalev) kaotas Jana Villile (Maardu Kalev)

3) Lev Burlaka (Poksiklubi Sofron) alistas Sten Saksoni (Viimsi Tigers)

4) Andre Kaljurand (Tallinn) ja Sergei Bannovi (Sillamäe) poksisid viiki

5) Deniss Kormilin (Maardu) alistas Pjotr Filatovi (Narva)

6) Ainar Karlson (Tallinn) alista Viktor Trushi (Ukraina)

7) Omurbek Malabekov (Kõrgõštan) alistas Giorgi Gotšošvili (Gruusia)

8) Kaupo Arro (Rapla) alistas tehnilise nokaudiga Bogdan Protsyshyni (Ukraina)

9) Elena Gradinar (Venemaa) alistas Karina Kopinska (Poola)

10) Pavel Semjonov (Maardu) alistas Aliaksandr Dzemko (Valgevene)

Vaata fightcardi!

Poksigala Warrior Fight III

Võitja on muidugi Pavel Semjonov, kel nüüd kirjas 22 võitu (8 nokauti) ja 7 kaotust (1 nokaudiga), 2 viiki.

Läbi! Kohe kuuleme kohtunike otsust.

Algamas on tänase õhtu viimane raund.

Neljanda raundi lõpetab Semjonov samuti kauni paremsirgega. Kaks raundi veel.

Kolmanda raundi lõpp oli juba väga tuline. Semjonov lajatas resultatiivse ja kiire seeriaga, mida valgevenelane kuidagi oodata ei osanud. Näis, kas läheb ka nokauti otsima.

Semjonovi matšis on algamas kolmas raund.

Pilt võitjast.

Naiste matš on läbi. Venelanna Elena Gradinar võitis. Pavel Semjonov (21 võitu, 8 KO, 7 kaotust, neist 1 KO) ja Aliaksandr Dzemko (5 võitu, 1 nokaut, 2 kaotust) võivad end õhtu viimaseks kohtumiseks valmis panna.

Kaupo Arro kommentaar oma matši imelikule lõpplahendusele: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/delfi-video-viienda-jarjestikuse-voidu-saanud-kaupo-arro-olen-99-protsenti-kindel-et-vastane-teeskles-jalavigastust?id=80711825

Ainar Karlsoni kommentaar võidukale debüüdile:

Enne õhtu viimast matši, kus Pavel Semjonov võtab vastu valgevenelase Aliaksandr Dzemko, on kavas 10-raundiline naiste matš venelanna Elena Gradinari ja poolatari Karina Kopinska vahel. Ajakava järgi peaks Semjonovi matš (6 raundi) algama kell 22.40, aga ilmselt nii vara see siiski ei juhtu.

Saime ka selgust, mis siis tegelikult toimus. Arro vastane teeskles ilmselt jalavigastust. Intervjuus Delfile ütles Kaupo, et ukrainlane oli talle täna öelnud "Ära väga kõvasti löö, mul tuleb kahe-kolme nädala pärast suur matš, kust saan head raha."Arro sõnul näitas see ilmekalt, milline see maailm tegelikult on: "Läheb tiitlimatšile, endal pole taset ollagi". Pikemalt saab Arro kommentaari näha homme Delfi videost!

Arro kuulutatakse võitjaks. Tehniline nokaut. Kuuest raundist peeti ära kolm. https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=208124

Ühelt tribüünilt: "Mis kinni ei jää, saab kinni löödud!", teiselt: "Õige!" Arrol on korralikult kaasaelajaid.

Arro tegi kolmandas raundis paar väga head seeriat ja tundub, et initsiatiiv on praegu kergelt tema poolel. Aga ukrainlane pole kaugeltki papist poiss.

Esimene raund läbi. Ettevaatlik algus, nagu arvata võis ja mees eilses intervjuus lubas.

Õhtu viies profipoksimatš. Kuus raundi. Täiusliku kontoga Kaupo Arro (4 võitu, 1 nokaut) vs Bogdan Protsyshyn (8 võitu, neist 3 nokaudiga, 13 kaotust, neist 7 nokaudiga).

Kohtunik tõstis üles Kõrgõštani mehe Omurbeki Malabekovi käe, kes sai oma profikarjääri kolmanda võidu.

"Kirgis, rabotai!" kõlab tribüünilt.

"Higi ja verd peab lendama, aga nalja samuti, nii et suur aplaus ka meie humoristile!" ütles pausi ajal teadustaja.

Profipoksis väga võõras vaatepilt. Taolist ronimist on Kõrgõštani võitleja täna juba mitu korda harrastanud.

Mõlemad mehed tegid väga rahvusliku sisenemise. Selle matši pikkuseks on 6 raundi. Käimas on neljas. https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=208122

Enne kui Kaupo Arro oma viiendat järjestikust võitu jahtima tuleb, on ringis grusiin Giorgi Gotchoshvili (10 võitu (KO6) - 10 kaotust (KO3))ja Kõrgõštani mees Omurbek Malebekov (2-0).

Galerii Karlsoni võidukast debüüdist: https://g4.nh.ee/dgs/loader.php#id=208120

Aga eksisin! Ainar alustrab profikarjääri võiduga! Super!

Matš läbi! Sisetunne ütleb, et Karlsoni profikarjäär algab kaotusega. Ukrainlane sai lööke rohkem sisse antud ja tugevamalt. Aga eks kohe kuuleb...

Arstina tegutseb siin ja tegutses ka eile kaalumisel tuntud spordiarst Kalle Põder. Üks raund veel Ainari matši jäänud.

"Pikemad seeriad! Hops-hops-hops! Löö esimesena!" hõigatakse Ainarile tribüünilt.

Karlsonil on veri lahti. Väike meditsiiniline paus ja läheb edasi. Vend Rain on tal täna nurgas.

Esimene raund neljast läbi. Vastased õpivad teineteist alles tundma. Üksikud löögid läksid läbi mõlemale poolele.

Nüüd on käes kauaoodatud hetk. Ainar Karlson on ringis ja 12-kordse Eesti meistri esimene profimatš võib alata!

Võitjaks kuulutati Maardu mees Deniss Kormilin.

Maardu ja Narva mehe matši oli päris põnev jälgida. Venekeelne publik andis elamusele oma osa. Viimased kümme sekundit anti rusikatele korralikult valu, aga oma nurka mindi siiski pärast sõbralikku õlalepatsutust.

Siin on ennustatud, et Karlsonil võib päris raskeks minna, sest ukrainlane Viktor Trush tuleb raskekaalust. Eilseks kaalumiseks võttis ta küll end 90,2 kg peale, aga tänaseks on tublid kolm kilo kindlasti juurde tulnud.

Kormilini ja Filatovi matšis on algamas viimane raund. Ehk ajakava on pisut nihkes. Karlsoni debüüt kohe pärast seda.

Kuldsete kinnastega on narvalane Filatov.

Teine matš: Deniss Kormilin (Maardu) vs Pjotr Filatov (Narva). 76,2 kg. Kormilini profikontol on 1 võit, Filatovil 1 viik ja 1 kaotus.

Galerii viigilisest matšist: https://g3.nh.ee/dgs/loader.php#id=208118

Tohoh! Õhtu esimeses profimatšis kuulutatakse välja viik.

Neljandas raundis võttis Andre Kaljurand jalad kõhu alt välja ja hakkas korralikult tööle. Lööke lendab Bannovile sisse nii pähe kui kehasse.

Käib selle matši kolmas raund. Tundub üsna võrdsete meeste heitlus. Keegi domineerima pole küll veel hakanud.

Sergei Bannov (Sillamäe) valgetes kinnastes, Andre Kaljurand (Tallinn) punastes.

Esialgse ajakava kohaselt peaks Ainar Karlsoni matš ukrainlasega algama kell 20.40. Vahepeal on veel üks Eesti meeste omavaheline kohtumine.

Põhiprogramm on algamas. Esimeses profimatšis tulevad ringi tallinlane Andre Kaljurand (debüüt) ja Sergei Bannov (Sillamäe). Matš toimub kehakaalus 76,3 kg. Neli raundi.

Kiivrid on maas ja võitja teada. Seisuga 3:0 on võitja Lev Burlaka. "Mida sa ajad!" kõlab tribüünilt kommentaar.

Puhkepaus.

Õhtu esimene meeste matš (75 kg). Lev Burlaka (Poksiklubi Sofron) vs Sten Sakson (Viimsi Tigers). Burlaka on punases.

Galerii Grentsi ja Villi matšist: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=208116

Järgmine naiste matš (60 kg) on juba täies hoos. Astrid-Johanna Grents (Poksiklubi Kalev) vs Jana Vill (Maardu Kalev).

Kohtunike häältega 2:1 tunnistati võitjaks Jana Vill. Maardu linnapea Vladimir Arhipov annab auhinna üle.

"Midagi lihtsalt ei tulnud. See oli mul esimene poksimatš üldse. Alustasin treeningutega alles sügisel. Raske turniir on korvpallis seljataga, vorm ei ole seetõttu kõige parem. Väsisin kiiresti, aga vastane väsis veel kiiremini - selle pealt võit ilmselt tuligi," kommenteeris Loomägi Delfile.

Galerii esimesest matšist: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=208112

Nii on! Berit Loomägi (Poksiklubi Kalev) saab õhtu avamatšis kindla võidu. Kohtunike otsusega ühehäälselt.

Kiviõli tüdrukul polnud viimases raundis enam mingit püssirohtu alles. Kohtunik luges ka näppudega juba silme ees. Matš läbi, kohe kuuleme ka tulemust.

Teinegi raund kulgeb sarnases rütmis. Kui nii edasi läheb, siis võitjas ei tohiks kahtlustki olla. Audentese hallis pidi Loomägi sel nädalal küll kaotusi tunnistama, kuid siin võtab kindla võidu.

Esimene raund Piirimägi-Loomägi matšis lõppes. Korvpallikoondislane lõpetas selle kiire löökide seeriaga ning paistab siin üldiselt aktiivsem pool olevat.

Esimene matš: naiste -70 kg, 3 kaheminutilist raundi. Sinisesse nurka Piirimägi, punasesse nurka Loomägi.

Üritus on alanud. Teadustaja juhatab poksiõhtu sisse. Lubatakse verd ja pisaraid.

Esimese matšini polegi enam palju jäänud. Ringi on tulemas huvitav tüdruk - 17-aastane Berit Loomägi, kes kuulub U18 korvpallikoondisse, mis mängis alles sel nädalal Audentese spordihallis Baltic Sea Cupi mänge Rootsi, Soome ja Lätiga. Tema vastaseks on Anna-Liisa Piirimägi Kiviõlist. https://www.youtube.com/watch?v=vfCaeMdE0yU

Tervitused nüüd juba Kalevi spordihallist! Tribüünid on hetkel veel pooltühjad, aga ukse juures piletikontrolli- ja ostujärjekord päris korralik.

Seda pilti veel mäletate? http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/foto-poksitsempion-joshua-postitas-endast-vana-pildi-korval-eestlastele-tuttavad-naod?id=78108002

Usutlus Ainar Karlsoniga Kosmose kinos: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/delfi-video-tana-ohtul-profidebuuti-tegev-ainar-karlson-iga-poksija-unistus-on-paaseda-tiitlimatsile?id=80706193

Kaupo Arro intervjuu pärast eilset kaalumist: http://sport.delfi.ee/news/voitlussport/poks/delfi-video-kaupo-arro-kui-koik-hasti-laheb-jookseb-ukrainlane-ise-mu-lookidele-otsa?id=80706357

