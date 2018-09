Anthony Joshuale esitas väljakutse Hiina poksija, kes lubab tema populaarsust suurendada üle maailma

Zhilei ja Joshua on poksiringis juba korra kohtunud, kui mehed läksid vastamisi 2012. aasta Londoni olümpiamängude veerandfinaalis. Toona jäi peale britt, kes lõpuks olümpiakulla võitis.

Kumbki mees pole pärast seda profikarjääri jooksul kaotust tunnistanud. Joshual on 22 kohtumisest kirjas 21 nokauti. Zhilei on võitnud oma karjääri senised 19 matši, millest 15 on tulnud nokaudiga.

"Ta võitleb alati Suurbritannias," sõnas Zhilei. "Kui ta minuga Hiinas ei taha kohtuda, võime poksida USA-s."

Zhilei sõnul on Hiinas muutumas poks järjest populaarsemaks. "Oleme kahe aasta kaugusel sellest, et müüa välja Linnupesa (Pekingi olümpiamängude peaareen) täissaal. Usun, et Joshuast saab ülemaailmne superstaar ja seega pean talle andma globaalse platvormi."

"Ma austan Joshuat nii sportlase kui mehena," lisas Zhilei. "Tal on väga tugev löök ja head poksimisoskused. Lisaks on ta suurepärane spordimees."