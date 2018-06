Anthony Joshua võib meistrivööst ilma jääda ja läheb seetõttu vastamisi tõelise Vene karuga

Pikka aega on loodetud, et poksiringis läheksid vastamisi britt Anthony Joshua ja ameeriklane Deontay Wilder. Kui selline vastasseis praegu toimuks, siis selguks lõpuks ka absoluutne tšempion. Viimaste teadete kohaselt sel aastal aga säärast matši ei näe.

Viimati andis WBA teada, et Joshual on aega 24 tundi, et leppida kokku matš venelase Aleksandr Povetkiniga. Kui Joshua loobub matšist Povetkiniga, siis jääb britt oma WBA tiitlist ilma. Seetõttu ongi Joshua ja Povetkini matš teoks saamas, kirjutab Sportsmail.

Esialgu anti Joshuale 30 päeva aega, et Wilderiga kokkuleppele saada. Kuna praegu kokkulepet ei paista, siis asus WBA tegutsema. Lisaks WBA tiitlitele kuuluvad Joshuale veel IBF-i, IBO ja WBO meistrivööd. Wilder on samas WBC meister.

Joshua ja Povetkini matš toimub tõenäoliselt septembris Londonis. Joshua ja Wilderi duelli plaanitakse praegu järgmise aasta veebruariks või märtsiks.