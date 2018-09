Anthony Joshua tiitlimatši eel: tunnen tohutut survet enda peal

"Tunnen enda peal suurt survet," sõnas Joshua BBC vahendusel. "See on reaalsus. Ehkki jätan endast mulje kui lõõgastunud, rahulikust ja tasakaalukast inimesest, siis tegelikult tunnen tohutut survet ja pingeid enda peal."

"Ma ei tohi lasta tagasilöökidest end mõjutada ja pean leidma viisi, kuidas võita," lisas inglane.

"See matš tähendab tema jaoks kõike," rääkis inglane Aleksandr Povetkini kohta. "Ees on ootamas raske õhtu. Kõik on mängus ja Povetkin tahab samuti olla maailmameister."

28-aastane Joshua on poksiringis kaotuseta, olles võitnud kõik senised 21 profimatši. 39-aastane Povetkin, kes hoidis WBA tiitlivööd enda käes aastatel 2011-2013, on võitnud 35-st matšist 34. Tema ainus kaotus tuli 2013. aastal Vladimir Klitškolt.

Wembley staadionil toimuv poksimatš peaks kohale meelitama ligikaudu 80 000 inimest.