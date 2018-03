Anthony Joshua lubas järgmise vastase hiljemalt kaheksandas raundis nokauti lüüa

Profipoksi raskekaalu WBA, IBF-i ja IBO valitsev maailmameister Anthony Joshua ennustab, et uusmeremaalane Joseph Parker kaotab laupäevase tiitlimatši hiljemalt kaheksandas raundis nokaudiga.

Joshua on viimase 11 nädala jooksul jõusaalis kõvasti rassinud ja oma vastupidavust suurendanud, vahendab ringnews24.com.

"Olen viimasel ajal selgusele jõudnud, et poksida on märksa lihtsam, kui su jalad on väga tugevad. Kuigi poks kujutab endast vastase löömist, aitavad just kiired jalad sul olukordi lahendada. Kui ma suudan viimase 10-11 nädala rasked treeningud matši üle kanda, siis on mul võimalus see kohtumine lõpetada umbes kuuendas kuni kaheksandas raundis," rääkis Joshua.

Kaotuseta püsivad Joshua ja Parker kohtuvad omavahel 31. märtsil Cardiffi staadionil, kuhu on müüdud 80 000 piletit. Joshua poolt on mängus WBA, IBF-i ja IBO meistrivööd ning Parkeri poolt WBO meistrivöö.

28-aastane Joshua on profina pidanud 20 matši ning need kõik nokaudiga võitnud, inglasest kaks aastat noorem Parker on oma 24-st matšist võitnud nokaudiga 18.