Anthony Joshua järgmised vastased: Deontay Wilder, Joseph Parker ja Tyson Fury

Eile Cardiffis edukalt oma WBA, IBF-i ja IBO tiitlivöösid kaitstnud raskekaalu poksija Anthony Joshua on mänedžeri sõnul võtnud järgmiste vastastena sihikule Deontay Wilderi, Joseph Parkeri ja Tyson Fury.

Kõik nimetatud mehed kavatseb ta alistada Suurbritannias järgmisel aastal. Joshua ise on lubanud kohtuda kõikide ettenähtud tiitlinõudlejatega, kuid tema promootor Eddie Hearn lubas ära korraldada ka matšid, mida fännid on oodanud, kirjutab Daily Mail.

"Deontay Wilder AJ vastu peab juhtuma," ütles Hearn. "On olemas ka selline suur raskekaallane nagu Tyson Fury, kes peab sporti tagasi tulema. Anthony Joshua tahab tõelist võitlust, ma luban teile. Ma luban fännidele, et Anthony Joshua annab teile matšid, mida te tahate. Luban teile! Deontay Wilder, Joseph Parker ja Tyson Fury on 2018. aasta matšid."

