Anthony Joshua hakkab aina enam meenutama legendaarset Muhammad Ali'd

Laupäevases üliraskekaalu tiitlimatšis Cardiffis lähevad vastamisi WBA, IBF-i ja IBO meistrivööde omanik Anthony Joshua ning WBO tiitli omanik Joseph Parker. Joshua ennustab enne matši, et tema võidab hiljemalt üheksandas raundis.

“Ma oskan tavaliselt selliseid asju ette ennustada. Parker kustub kaheksandas või pigem üheksandas raundis,“ teatas Joshua matšieelsel pressikonverentsil.

“Muhammad Ali oli hoopis midagi muud, kuid mul läheb ennustamine tavaliselt üsna täppi,“ lisas Joshua.

Nii tunnistas ka Joshua, et ta ei soovi olla uus Ali, kuid talle meeldib, et ta suudab oma ennustustega legendile aina lähemale jõuda. Legendaarne Ali oli kuulus selle poolest, et ta ütles enne matši välja, millal ta oma vastased lõplikult põrandale lööb.

28-aastane Joshua on profina pidanud 20 matši ning need kõik nokaudiga võitnud. 26-aastane Parker on võitnud kõik oma 24 matši, neist 18 nokaudiga.