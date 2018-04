Ainar Karlson teise profimatši eel: olen teinud kõvasti tööd, et seekord neli raundi kestaks

Laupäeval Saku suurhallis toimuval Warrior Fight 4 poksigalal astub oma karjääri teises profimatšis üles Ainar Karlson, kelle vastaseks on profidebüüti tegev ukrainlane Nikita Nesterenko.

Jaanuaris toimunud Warrior Fight 3 üritusel, kus 12 korda Eesti amatöörpoksi meistriks tulnud Karlson debüüdi tegi, oli tal probleeme vastupidavusega. Ukrainlane Viktor Trush küll alistus, kuid kolmandas-neljandas raundis kippus võhma väheks jääma. Õnneks kimbutas sama mure ka vastast.

"Loodan, et tuleb parem matš kui eelmine. Tahan, et saaksin neli raundi algusest lõpuni korralikult võidelda," rääkis Karlson laupäevase lahingu eel. "Olen selle nimel tööd teinud - pikemad sparringud, pikad jooksud, suusatamised... Tuleb need rasked treeningud ära kannatada!"

Karlsoni ja Nesterenko matš toimub kehakaalus -90,2 kg. Oma vastast iseloomustas Karlson kui pikka ja liikuvat poksijat.

"Tugeva löögiga pikk ja liikuv poksija. Liigub eest ära, teeb tugevaid lööke kehasse. Olen näinud ühte ta matši, kus ta ka kolmandas raundis päris aktiivne oli. Läheb raskeks!" ennustas Karlson.