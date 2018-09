Absoluutseks tšempioniks kerkinud ukrainlane ohustab Anthony Joshua valitsemisaega

Kergkaalus võistlevat Lomatšenkot peetakse mitmete organisatsioonide poolt maailma parimaks poksijaks, kui kõik kaalukategooriad pannakse omavahel võrdlusesse. Lomatšenko on omakorda ka Usjuki treeningpartneriks.

“Joshua vs Usjuk oleks ülimalt põnev matš. Isegi minu jaoks oleks see huvitav. Olen veendunud, et Usjuk võidaks. Tal on amatöörina väga tugev taust. Ta valmistub igaks matšiks perfektselt. Praegu on ta kehakaalult veel liiga väike, kuid järgmisel aastal on tal plaanis lihast koguda ja seejärel on ta täpselt sama võimas nagu teised üliraskekaallased,“ teatas Lomatšenko.