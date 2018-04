Absoluutne tšempion selgumisel: järgmine nädal võib tuua kokkuleppe Joshua ja Wilderi matšiks

Hearni sõnul on Joshua praegu huvitatud ainult matšist Wilderiga. Samas tuleb tal hakata ka oma olemasolevaid tiitleid kaitsma. Esimesena on otsa lahti teinud WBA, kes tahab, et Joshua kohtuks nende esimese väljakutsuja Aleksandr Povetkiniga. Järgmisena on järjekorras IBF, kes tahab, et britt kohtuks seejärel nende väljakutsujaga.

38-aastane venelane Aleksandr Povetkin (vasakul) on profina pidanud 35 matši, millest ta on võitnud 34. Ainus kaotus pärineb Vladimir Klitško käest. Foto: Nick Potts, PA Wire/PA Images/Scanpix

“Meie fookus on praegu Wilderil. Aega ei ole aga palju, kuna varsti on vaja tegeleda järgmiste vastastega. Peame leidma õige lahenduse ja lepingu. Loodetavasti saab see järgmisel nädalal New Yorgis tehtud,“ teatas Hearn.

Anthony Joshua promootor Eddie Hearn (keskel). Foto: Alan Stanford, imago/Focus Images/Scanpix