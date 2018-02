19-aastane Tallinna tüdruk tegi Eesti poksi ajalugu

19-aastane tallinlanna Astrid Johanna Grents tegi läinud nädalal Rootsis Borasi linnas ajalugu, tulles teise naisena Eesti poksiajaloos rahvusvahelisel turniiril esikohale.

Poksiklubi Kalev üks suuremaid nimesid Grents osales Rootsis toimunud Golden Girl Championship nime kandnud poksiturniiril, millest võtsid osa 22 riigi naispoksijad. Teel kaalukategooria kuni 57-kilogrammi poodiumi kõrgeimale astmele alistas Grents kolm endast selgelt enam kogenud ja vanemat vastast.

"Kuna Astridi amatöörkontol on kirjas kolm matši, pidanuks ta võistlema madalaimas ehk C-kategoorias, kus poksisid naised, kel polnud enam kui viis matši peetud. Kuid kuna selles grupis oli võistlejate arv täis, otsustasid korraldajad liigutada kellegi kõvemasse gruppi B. Ja loos langes Astridi peale. Selles grupis oli naiste kontol juba 6-14 matši," kirjeldab Grentsi eduka teekonna algust poksija ning Poksiklubi Kalevi treener Alfred Vest.

Ehk et eestlannal tuli seista vastamisi temast vähemalt kaks ja enam kordi võistlustringis olnud vastastega. Veerandfinaalis kohtuski Grents 13 aastat vanema šveitslanna Gaby Timariga ning alistas ta kohtunike 4:1 häältega. "Vastane oli vasakukäeline ehk poksis parem külg ees ja oli taktikaliselt Astridile ebamugav," räägib treener Vest.

Poolfinaalis tuli taaskord vastamisi minna šveitslannaga. Seekord Grentsist juba tervelt 20 aastat vanema Zoc Kohiga, kelle eestlanna alistas kindlalt kohtunike ühehäälse otsusega. "Punktid räägivad enda eest, et vastasel ei olnud midagi vastu panna," lisab Vest finaalkoha taganud matši kohta.

Finaalis ootas saatuse tahtel ees juba kolmas šveitslanna, seekord kümme aastat vanem Laura Stocker. Stocker oli poolfinaalis alistanud tugeva briti Rosie Ratzer'i ning võrreldes Grentsiga oli see loosi tahtel alles tema esimeseks lahinguks turniiril.

” "Aitäh treeneritele Alfredile ja Kaupole ning kõikidele fännidele, kes te minusse usute!" Astrid Johanna Grents

"Šveitslanna oli jõuvarude poolest värskem," tunnistab Vest. "Astrid suutis esimesed kaks raundi tänu aktiivsusele ja liikumisele keerata enda kasuks, olles selgelt ründavam pool. Kuid kolmandas raundis tõstis vastane tempot ning lahing kujunes äärmiselt tasavägiseks."

Hoolimata matši lõpust olid kaks esimest raundi aga piisavad, et Grentsile kohtunike 3:2 häältega võit anda ning ta teise eestlannana Eesti poksi ajaloos poodiumi kõrgeimale astmele saata. Vest räägib, et pärast finaalivõitu kiitsid šveitslannade treenerid just eriti Grentsi tehnikat ja liikumist.

"Matš oli minu jaoks väga raske, sest olin juba mitu päeva järjest poksinud ja kaalu jälginud," tõdes Grents pärast finaali ja poksikarjääri esimest suurvõitu. "Mu keha oli juba väga väsinud, aga siiski suutsin võita. Sain siit hea kogemuse ja püüan edaspidigi Eestit võimalikult hästi esindada. Aitäh treeneritele Alfredile ja Kaupole (Arro - poksiklubist Kalev) ning kõikidele fännidele, kes te minusse usute!"

Võistlustele läks kaasa ka esimese eestlannana rahvusvahelisel turniiril esikoha võitnud Jana Vill - 14-aastane Olümp Maardu Kalevi tõeline talent, kes võimeline endast juba praegu aastaid vanemaid alistama. Kahjuks ei olnud Villi vanuseklassis aga kedagi, kes temaga sama palju varasemalt võistlenud oleks, mistõttu ei saanudki Eesti koondislane ringi astuda.