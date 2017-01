Juba viiendat aastat järjest veedan mina oma jõulud treeninglaagris. Sel aastal toimus talvine spordilaager esmakordselt Pärnus, kus meid võõrustas vabavõitlusklubi MMAces. Suurema osa treeningutest viis läbi Pärnu peatreener Henri Hiiemäe. Palju rõhku panime vastase uhmerdamisele küünarnukkide ja põlvedega.

Lisaks Henrile andis paar treeningut ka Vallo Hannus. Samuti oli kohal füsioterapeut Tauno Koovit. Minul endal õnnestus sel korral kogu laager teha kaasa sportlasena - vaid hommikused liigutamised (jooks + võimlemine + tehnikakordused) jäid minu eestvedada.

Mis talvises treeninglaagris täpsemalt toimub, saate lugeda aastatagusest blogipostitusest „Jõulud pere ... ja higiste meestega". Selle aasta treeningrutiin oli aga järgmine:

Talvise treeninglaagri ajakava (detsember 2016). Pilt: Eesti Sportliku Vabavõitluse Liit

Sportlasena laagris

See on täitsa nitševo kogemus - tuled kohale, lükkad varustuse peale, millegi pärast muretsema ei pea, keegi teine joksutab kella, keegi teine parandab teiste vigasid, keegi teine planeerib treeninguid, keegi teine reguleerib koormust ja nii edasi. Ühel ilusal päeval saan hommikujooksud ka koos füsiovõimlemise ja muu sinna juurde kuuluvaga käest ära anda - siis on täiskomplekt :)

Hommikune võimlemine Pärnu laagris, MMAces'i saalis (detsember 2016). Foto: erakogu

2017. aastal jäi minu kontole 4 laagrit - üks Iirimaal ja kolm Eestis. Paberil lugedes tuli laagripäevi 32, tegelikkuses aga natuke vähem, sest suurem osa treeningutest Iirimaal jäi katkise varba tõttu ära. Suvisest laagrist Pärnus suutsin õnneks ka operatsioonist taastuva õlaga mahult maksimumi võtta. Suve lõpus Mellistes vajutasin pedaali korralikult põhja. Minu praeguse taseme juures ning arvestades, et selle aasta sisse jääb ka õlaoperatsioon, võib nende numbritega rahule jääda.

Kommuunielu

Pärnu laagris elasime viiekesi ühes korteris - kõik tartlased koos.

Tartu poisid rivis (vasakult): Alar Hutrov, Sten Saaremäe, Tambet Kajak, Kaupo Kokamägi, Ott Tõnissaar (detsember 2016). Foto: MMAces / Vallo Kappak

Laagrirütmi on sedasi kindlasti lihtsam hoida - kõik elavad sama ajakava järgi, eesmärgid ja valmisolek on paigas ning ka toitumine-kokkamine käib üksteise tuules.

Kokkamas (detsember 2016). Foto: erakogu

Aga vaim peab muidugi sääraseks elukeskkonnaks valmis olema, sest samasuguse hooga käib ka üksteisele „puude alla loopimine", kus iga liigutus, sõna, harjumus ja tegevus on pidevalt teistele märklauaks :) Nii mõnegi mehe jaoks oli olelusvõitlus kommuunis enam-vähem sama palju nõudev kui treeningutest maksimumi võtmine.

---

Kui kõik ülejäänud vahetult enne laagri algust Pärnusse jõudsid, oli Saaremäe oma uued maadlussaapad juba spordikotist uhkelt pingile tõstnud. Kuna Saaremäe on meie tiimi kõige trenditeadlikum liige, ei hakatud uute nahksete susside kohta lisaküsimusi esitama - ei tahtnud keegi endast väga lolli muljet jätta. Ühes asjas olid aga kõik üksmeelel - sellest hetkest peale paranes Saaremäe maadlus märkimisväärselt!

Head uut aastat! :)