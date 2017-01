Eesti MV 2016: kategooria -77,1 kg finaalmatš: Nael (vasakul) vs Asperk (aprill 2016).

Eesti MV 2016: kategooria -77,1 kg finaalmatš: Nael (vasakul) vs Asperk (aprill 2016). Foto: Kris Süld

20. – 21. mail toimuvad Eesti meistrivõistlused vabavõitluses. See on juba kolmas aasta, kui säärane uhke tiitlivõistlus aset leiab. Sel korral sõidame meistreid välja selgitama Pärnusse.

Üle-eelmisel aastal Tallinnas ja eelmisel aastal Tartus toimunud Eesti esivõistlus proovib igal aastal jõuda kodumaa erinevatesse paikadesse, kus vabavõitlusega tegeldakse. Pärnu, kus Henri Hiiemäe ja Vallo Kappak on alates möödunud aasta suve lõpust taaselustanud vabavõitlusklubi MMAces, oli käesolevaks aastaks igati loogiliseks valikuks.

3D Liiga 19: Henri Hiiemäe (vasakul) oma sportlast Markus Tammikut raundide vahel juhendamas (oktoober 2016). Foto: Mardo Männimägi

Pärnu Spordihall

Eesti meistrivõistluste toimumiskoht on Pärnu Spordihall. Oleme võistluste tarbeks broneerinud 2/3 suurest saalist ja võistlejate soojendusalana terve väikese saali. Väga kena ja avar koht meistrite väljaselgitamiseks. Poksiringi toome kohale Tartust ning saalide ehitamine hakkab peale juba eelmisel õhtul, 19. mail.

Pärnu Spordihalli suur saal (2/3), mille keskele pannakse Eesti meistrivõistluste jaoks üles poksiring. Foto: puhkaeestis.ee

Täiskasvanud ja juuniorid

Eesti meistrid selgitatakse välja täiskasvanute (18-aastased ja vanemad) ning esmakordselt ka juunioride (16-17-aastased) vanuseklassis, mehed / naised ja noormehed / neiud muidugi eraldi. Täiskasvanud võistlevad IMMAFi reeglite järgi: matši kestus on 3 x 3 minutit, 1-minutilise pausiga raundide vahel ning maas on lubatud vastast ka käega pähe lüüa. Juunioride reeglid veel kinnitatud ei ole, aga kahtlustan, et ainsaks erisuseks täiskasvanute reeglitest tuleb maas pähelöökide keelamine.

Maas käega pähelöömine on see, mis saab nendel Eesti meistrivõistlustel eristama täiskasvanute ja juunioride võistlusreegleid. Foto: Kris Süld

Kellel huvi, saab IMMAFi kõige värskemate võistlusreeglitega tutvuda nende kodulehel.

Otseülekanne

Vaieldamatult kõige vingema elamuse saab võistlustel kohapeal - vahetu pinge ja ülimalt võistlusliku atmosfääri vastu lihtsalt ei saa.

Eesti meistrivõistlustel saalis olev energia on võimas (aprill 2016). Foto: Kris Süld

Tõenäoliselt tuleb ka otseülekanne veebi, aga kuna siin veel ühtegi kokkulepet lukus ei ole, ei saa ma täpsemaid lubadusi anda. Aga eelmistel aastatel jooksis videopilt igatahes Delfisse.

Konkurents

See on tihe! Okei, oleneb muidugi kaaludest - möödunud aastal oli kõige suurem sagimine meeste kaaludes -77,1 ja -93,0, kus mõlemas oli tules 5 võitlejat. Kokku osales võistlustel 24 sportlast kaheksast spordiklubist. Julgen ennustada, et käesoleval aastal on osavõtjaid rohkem kui 30. Isiklikult pakub mulle suurt huvi, mitu möödunud (ja ülemöödunud) aasta Eesti meistrit sel aastal oma tiitlit kaitsta suudab. Möödunud aastal oli neid mehi kaks: Kaupo Kokamägi (-70,3) ja Jaan Angerjärv (-93,0).

Kaupo Kokamägi on pidanud mõlemal eelneval Eesti meistrivõistlusel 2 matši ning võitnud need kohtunike ühehäälse otsusega (arpill 2016). Foto: Kris Süld

Praeguseks on aga saavutussportlaste arv taas kord kasvanud ja nii mõneski kaaluklassis on näha, et liidritele astutakse korralikult kandadele.

Jaan Angerjärv on pidanud eelnevatel Eesti meistrivõistlustel samuti kokku 4 matši: 2015 võitis mõlemad lahingud I raundis alistusega ja 2016 võitis mõlemad matšid kohtunike ühehäälse otsusega (aprill 2016). Foto: Kris Süld

Mida mina praegu teen?

Hetkel viibin taas Tallinnas treenimas - esmaspäeval tulin ja kolmapäeval lähen - ning eile algaski järjekordne tugeva koormusega nädal. Kuna ühtegi võistlust praegu ees ei ole, on treeningutel väga palju üldist tööd ja ka uute asjade õppimist. Üldfüüsilises treeningus tuleb täna aga suurem kavamuutus, sest olemasoleva järgi oleme juba päris pikalt kergejõustikuareenil ringi paarutanud ja nüüd oleks vaja natuke "paati kõigutada". Seda ootan lausa põnevusega ja olen veendunud, et ka sel korral ei pea me treener Argo leiutistes pettuma! :)

Kuigi töö käib, on matšide osas aga jätkuvalt vaikus.

Vastused lugejate küsimustele

ehee (04.01.2017 14:14)

Ilmselt siseringi nali aga milles siis täpsemalt iva peitub?

Jah, kui jätta kõrvale ilmselge visuaalne ja funktsionaalne erinevus maadlussaabaste ja tantsukingade vahel, siis on tõesti tegemist pigem (suurema) siseringi huumoriga. Kui Saaremäe soovib, võib ta oma trenditeadlikkuse ja maadlussuhte kohta ise paar selgitavat kommentaari anda :)