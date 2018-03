VIDEOD | Kristjan Palusalu mälestusvõistlus avati maavõistlustega

Sellel nädalavahetusel Saku Suurhallis peetav Tallinn Open – Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlus sai avalöögi noorte ja kadettide Lõuna-Aafrika Vabariigi ning Soome-Eesti maavõistlustega. Lõuna-Aafrika vs Eesti maavõistluse näol oli tegemist ajaloolise hetkega – nimetatud riigid said maadlusringis kokku esmakordselt.

Lõuna-Aafrika – Eesti vahelise vabamaadluse sõpruskohtumise võitsid seisuga 7-4 külalised. Eestlastest said matšivõidu Max Hristjuk (38kg), Nikolai Tarassov (44kg), Aimar Alksnis (46 kg) ja Artur Jeremejev (50kg).

Lõuna-Aafrika koondisest näitas väga tugevat taset Mika Lehmkuhl, kes võitis kaalukategoorias 60kg vastast skooriga 10-0. Intervjuus rääkis noormees, et tänane matš oli tema jaoks hea ja ta usub, et see on heaks alguseks eesootavale nädalavahetusele.

Vaata videost lähemalt, mida kauge külaline enda mõtetest rääkis:



Soome-Eesti kreeka-rooma maavõistluses jäi tulemus viiki, mil sõpruskohtumine loeti lõppenuks seisuga 5-5. Eestlastest said matšivõidud Sander Tagu (45kg), Markus Julius Holmberg (60kg) ja Raoul Aho Leitham (80kg). Loovutusvõidu tulemusel tõid Eestile kaks punkti Richard Karelson (92kg) ja Gregor Naatan Soone (110kg).

Täna Soome kolleegi vastu ülekaaluka võidu teeninud Raoul Aho Leitham on homseks võistluseks seadnud kõrged sihid, nimelt soovib noormees üle lüüa eelmisel aastal Tallinn Open võistlusel teenitud kolmanda koha.

Vaata lähemalt, mida noormees tänasest sooritusest arvas:



Tallinn Open – Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlus saab Saku Suurhallis ametliku alguse juba homme, 31. märtsil, mil mattidele astuvad kreeka-rooma maadlejad. Võistluspäev algab kell 9.00 avatseremooniaga, võistlused algavad kell 9.30. Pühapäeval, 1. aprillil võisteldakse naiste- ja vabamaadluses.

Tallinn Open 2018 LIVE ülekanded jätkuvad kogu nädalavahetuse vältel www.tallinnopen.ee veebilehel.