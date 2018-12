VIDEO | Uskumatu juhtum USA-s: kohtunik käskis mustanahalisel maadlejal rastapatsid maha lõigata

Kahetsusväärne intsident leidis aset möödunud kolmapäeval New Jersey lõunaosas toimunud keskkoolivõistlusel. Uskumatu nõudmise esitas maadlejale kohtunik Alan Maloney, kes väitis, et maadleja rikub reegleid nii oma soengu kui ka peakattega.

Johnsonil ei jäänud muud üle, kui oma taustajõududele käärid ulatada ja lasta patsid maha lõigata. Ta võitis antud matši, kuid oli juhtunust silmnähtavalt häiritud.

Video patside lõikamisest pandi sotsiaalmeediasse ning see levis kulutulena. Intsidenti nimetati kommentaatorite poolt rassistlikuks, julmaks ja alandavaks.

Video postitanud mehe sõnul üritasid maadleja treenerid kohtunikuga paar minutit vaielda, kuid kui viimane kella käima pani, asuti kärmelt patse maha lõikama. "Sel hetkel võttis maadleja mütsi peast ja nõustus juuksed maha ajama," ütles ta.

Kohtunik Maloneyt on rassismis süüdistatud varemgi. 2016. aastal olevat ta rassistlikku kõnepruuki kasutanud mustanahalise kolleegi suunas ühel New Jersey maadluskohtunike kogunemisel. Ta olevat seal Preston Hamiltoni näpuga tõuganud ja koduveini teemal puhkenud sõnavahetuses rassislikke väljendeid kasutanud.

Johnsonit alandanud kohtuniku teo osas on alustatud uurimist ning mees on oma ametist seniks kõrvaldatud. Uurimise algatas New Jersey tsiviilõiguste osakond.