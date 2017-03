Ühe järjekordse veidruse pakkus Ameerika Ühendriikide ülikoolide vahelisel maadlusvõistlusel Iowa ülikooli treener, kahekordne maailmameister ja Sydney olümpiapronks vabamaadluses Terry Brands.

Kui tema õpilane Cory Clark saavutas NCAA tiitlimatšis võidu läks treener "põlema". Ta tuli matile, võttis õpilasel ümbert kinni ja nõudis enda üleselja viskamist. Clark vastas alguses eitavalt, kuid kuna nõudmine muutus üha tungivamaks, siis tehti treenerile heide ikkagi ära. Täismaja publikut olid nähtuga ülimalt rahul!

After winning the NCAA title at 133, Cory Clark's celebration continued with a THROW of Iowa coach Terry Brands! #NCAAWrestling pic.twitter.com/cWxYdl22eY— NCAA Wrestling (@ncaawrestling) March 19, 2017