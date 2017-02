USA-s Texase osariigi maadluse meistrivõistlustel tekitas nädalavahetusel palju poleemikat 17-aastane Mack Beggs, kes on läbi tegemas soovahetusprotsessi, kuid võistleb ikka tüdrukute seas.

Kuigi Beggs võtab testosterooni, võimaldavad osariigi seadused tal võistelda sünnijärgse soo kategoorias. Ka steroidide söömine on lubatud, kui arst on need välja kirjutanud ja neid võetakse meditsiinilistel põhjustel.

Enne laupäevast võitu kuni 50 kg kaaluvate tüdrukute seas oli Beggs järjest võitnud 52 matši. Finaalis alistas ta Chelsea Sanchezi kindlalt 12:2.

Konkurentide arvates on Beggsil teiste ees ebaaus eelis. Ka saalist kostis Beggsi matšide ajal "buutamist" ja välja vilistamist. Ühe maadleja vanemad on Beggsi isegi kohtusse kaevanud, väites, et too kujutab endast vastastele terviseriski.