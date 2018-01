VIDEO | Tartu maadlusnoored valmistusid Eesti meistrivõistlusteks Valgevene laagris

Tartu Kalev-Englas maadlusnoored, kes valmistuvad õpilaste vanuseklassi Eesti meistrivõistlusteks kreeka-rooma maadluses, treenisid 8.-13. jaanuarini Valgevenes Minskis.

Eesti meistrivõistlustel parima tulemuse teinutel on võimalik sõita Eestit esindama Euroopa meistrivõistlustele, mis toimuvad juunikuus Ungaris.

Englase ettevõtmine on erandlik selle poolest, et Eesti maadlusklubid üldjuhul kodusaalidest kaugemale oma kasvandikke treenima ei vii.

Reis võeti ette kahe sõiduautoga. Kui välja arvata väiksed seiklused piiril, jõuti kohale viperusteta. Kokku treeniti kuues erinevas maadlussaalis, mis kõik kuulusid olümpiareservi spordikoolide alla. Saalid on erinevaid maadlusguppe pidevalt täis ning kokku võis kuue päeva jooksul mattidel näha hinnanguliselt 300-350 maadlejat.

Kuna tartlased valmistuvad õpilaste Eesti meistrivõistlusteks, oli tartlaste peamine huvi teha võimalikult palju treeningmatše ja maadelda. Sellele tulid Valgevene treenerid ka kenasti vastu ja tegid oma treeningud planeeritust erinevalt.

Treeningmatše jälgisid maailmameister ja NSVL-i tšempion



"Kuigi enamus treeninguid tuli poistel maadelda endast aasta kuni kaks vanematega, said meie noormehed hästi hakkama. Eriti meeldiv oli kuulda ja tõdeda, et traditsiooniliselt rohkem füüsiliselt maadlevad eestlased said seekord kiita hoopis tehnilise poole pealt. Omaealistega võrdluses näitasid nii mõnedki Englase noored väga head taset," kommenteeris edukat laagrit Kalev-Englase treener Kristjan Press.

Laagri eelviimasel päeval peeti "Drušba" nimelises spordikoolis ka sõprusmatš, kus tartlastele astus vastu kahe spordikooli ühendmeeskond. Englase maadlejatel õnnestus kohtumine võita 6:3. Vastasmeeskonna treeneriteks olid kahekordne maailmameister Mihhail Prokudin ja kunagise NSVL-i meister Armen Djanumian. Lisaks oli poistel võimalus olla pealtvaatajaks Valgvene meistrivõistlustel. Põnevusega oodati Heiki Nabi konkurendi, 130 kg kaaluva Ioseb Tšugošvili raskekaalu finaalkohtumist, kus ta läks vastakuti oma noorema vennaga.

Englase noorte järgmine välislaager on planeeritud aprilli lõppu, kus minnakse teist aastat järjest kaheks nädalaks Ameerika Ühendriikidesse.