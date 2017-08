Veri, higi ja pisarad tõid Nabile MM-hõbeda

„Kui sa valad nii palju verd, higi ja pisaraid, siis peabki medal tulema,” kinnitas Eesti maadluskoondise treeneriks palgatud ukrainlane Igor Bugai. „Ütlesin kohe, kui töö vastu võtsin: Heiki tase on nõnda kõva, et piire tal pole. Teda tuleb vaid siit-sealt pisut kohendada ja kõvasti tööd teha. See, mida Nabi veebruarist alates korda saatis, on muljetavaldav.”