Tallinnas toimub järgmisel aastal maadluse juunioride MM

Rahvusvaheline Maadlusliit kiitis heaks Eesti taotluse juunioride maailmameistrivõistluste korraldamiseks. MM toimub Tallinnas Tondiraba jäähallis järgmisel aastal 12. augustist 18. augustini.

Eesti Maadlusliidu presidendi Jaanus Paevälja sõnul on tegemist märgilise sündmusega. "Maadlus on läbi aegade olnud Eesti üks nimekamaid ja tulemuslikumaid spordialasid. Juba Kalevipoeg ja tema vennad katsusid maadeldes omavahel rammu," sõnas Paeväli.

"Täna on meil muidugi uued nimed ja seda nii noorte, juunioride kui ka täiskasvanute tasemel. Heiki Nabi kõrvale hakkab tulema üha rohkem noori konkurente, samuti teevad tublisid tulemusi meie naismaadlejad. See, et meie enda koduõuel toimuvad maailmameistrivõistlused, annab meie sportlastele kahtlemata indu juurde, et kodupubliku ees ilusat maadlust näidata."

MM-i tasemel võistlusi Eestis varasemalt nähtud pole. Viimane suurem tiitlivõistlus toimus Eestis 1938. aastal, mil siin peeti Euroopa meistrivõistlused. "Tulev võistlus on Eesti jaoks ajalooline. Tegemist on maailmameistrivõistlustega, mis tähendab seda, et osalejaid on tulemas üle maailma. See on kahtlemata suur samm Eesti maailmakaardile tõstmisel," kinnitas Paeväli.