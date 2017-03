Nädalavahetusel astub Tallinnas Saku Suurhallis võistlustulle 2100 maadlejat 27st riigist ning mängus on 101 medalite komplekti. Festivali Estonian Wrest Fest avab noorteturniir Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu noorte maadlusvõistlus, millest saab osa ligi 400 eestlast.

Võistluse korraldaja Vello Leithami sõnul on turniiri tase kõrge ja maadlusklubide huvi Eestisse tulla üllatavalt suur. „Olime sunnitud registreerimise pool kuud enne võistluse algust lõpetama, sest muidu oleks meil tänaseks juba kindlasti üle 2500 osaleja. Saku Suurhall pole kummist ning eks see on nüüd mõtlemise koht, et mida muuta. Mul on hea meel, et saame tänavu võõrustada kadettide ja juuniorite koondisi nii Šveitsist, Rootsist, Prantsusmaalt kui Tuneesiast,“ ütles Leitham.

„Meenutame, et kunagi toimus sama võistlus 100-120 osalejaga kahel matil Tallinna Tehnikaülikoolis ning unistasime, et meile sõidaks külla mõni välisvõistleja. Täna oleme olukorras, kus näiteks Kaliningradist soovis osalema tulla neli klubi kokku 55 võistlejaga ning pidime neile ära ütlema. Nad küll üritasid oma tutvuste kaudu mind pehmeks rääkida, aga meil tõesti pole neid enam kuskile mahutada,“ lisas Leitham.

Korraldajatel on suur rõõm võõrustada pea 260 naismaadlejat. „Põhimõtteliselt astub 2. aprillil matile rohkem tüdrukuid, kui on sportlasi kokku ükskõik millisel Eesti maadlusvõistlusel. Ulme! Mul on selle üle erakordselt hea meel. Soovitan seda kindlasti kohapeale vaatama tulla.“