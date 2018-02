Poliitika pärast meelega matši kaotanud maadleja sai pika võistluskeelu

Iraani maadleja Alireza Karimachiani sai rahvusvaheliselt alaliidult kuue kuulise võistluskeelu, sest teda süüdistatakse matši meelega kaotamises.

Karimachiani oli võitmas matši U23 maailmameistrivõistlustel, kuid üks hetk sai ta treenerilt käsu lasta vastasel võita. Nimelt oleks iraanlane kohtunud järgmises ringis iisraellase Uri Kalashnikoviga aga kahe riigi erimeelsuste tõttu ei tunnusta Karimachiani kodumaaa Iisraelit ning neil on keelatud kohtuda selle riigi sportlastega.

Iraani maadlemisliit on vaidlustanud karistuse, kuid asitõendina kasutatud videolt on kuulda, kuidas hääl hüüab sportlasele, kes tol hetkel oli juhtimas 3:2, et matš tuleb kaotada.

Matš lõppes Karimachiani kahjuks 3:14.