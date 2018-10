Päev noorte OM-il: maadleja Viktoria Vesso võitis viienda koha, Eerik Haamer püstitas Eesti U18 rekordi teivashüppes

Laupäeval 18-aastaseks saanud Ken-Mark Minkovski pääses 200 m jooksus ajaga 21,69 teisipäeval peetavasse A-finaali. Päeva kokkuvõttes andis see aeg seitsmenda positsiooni. „Raske oli üle pika aja joosta, meelest on läinud, kui raske see distants tegelikult on. Algus oli viisakas, kuni jõudsime lõpusirgele ja sealt läks vana instinkti pealt edasi, polnud aega tehnikale mõelda. Oli nagu oli, aga ei saa kurta, A-finaali peaks jõudma küll,“ rääkis Minskovski pärast jooksu. Noorte OM toimub nimelt ajal, mil kergejõustiklastel tavaliselt võistlusi enam pole ning tavapärase hooaja ülesehituse juures on tegelikult käimas juba uus ettevalmistusperiood.

Gedly Tugi sai odaviskes kirja 52.65, mis on esimese võistluspäeva kuues tulemus. Lõplik paremusjärjestus selgub teisipäeval, mil peetakse odaviske lõppvõistlus. Liidrina läheb otsustavale voorule vastu Kreeka teivashüppaja Elina Tzengko, kes püstitas esimese vooru viimasel katsel oma uue isikliku tippmargi 63.34.

Ann Marii Kivikas sai 200 m jooksus aja 25,43, mis oli tema jooksus viies ning kokkuvõttes 15. aeg. Ka tüdrukute 200m lõppvõistlus peetakse teisipäeval. „Jooksu esimese poolega jäin rahule, lõpp oleks võinud parem olla. Loodan, et pääsen teisipäeval tugevuselt teise jooksu,“ ütles Kivikas.

Kergejõustikuvõistlused peetakse noorte OM-il kahes voorus – nii esimesel kui ka teisel võistluspäeval osalevad samad sportlased ning lõppkohad selguvad kahe ringi tulemuste summeerimisel.

Reedel vibulaskmise Eesti kadettide rekordi uute kümnesse (671p) viinud Hendrik Õun alustas täna rahvusvahelist segapaaride võistlust, kus tema paariliseks on Filipiinide vibusportlane Nicole Marie Tagle. Ühiselt alistasid nad Tšiili ja Sri Lanka segapaari settidega 5-4 ja pääsesid homsesse kaheksandikfinaali, kus ootab ees Suurbritannia ja Iraani segatiim. Õnnestumise korral ootavad homme ees ka teised finaalringid. Sealjuures saab kaheksandikfinaali kohtumine olema huvitav ka seetõttu, et segatiimis vastu tulevast Iraanist sportlasest Reza Shabanist saab esmaspäeval ka Õuna esimene vastane individuaalvõistluse eliminatsiooniringides.

Hendrik Õun tunnistas, et kuna esimest korda oli võimalus lasta sellist finaalringi formaati nii suure hulga pealtvaatajate eest, oli alguses päris suur ärevus sees. „Aga kui võistlus pihta hakkas, muutus asi palju nauditavamaks, see oli tõsiselt lahe kogemus. Tiimitöö sujub meil hästi, Nicole on väga lahe inimene ning olen rahul, et just temaga tiimis lasta saan. Ootan juba homset kaheksandikringi!“ ütles Õun.

Homme on Buenoses Aireses võistlustules veel Eesti 3x3 korvpallinaiskond koosseisus Martha-Liisa Oinitš, Janne Pulk, Johanna-Eliise Teder, kes peavad viimased alagrupimängud Tšehhi ja Austraaliaga Victoria-Ida Vähi vigastuse tõttu kolmekesi, ning kergejõustiklane Marleen Mülla, kellel seisab ees teivashüppe teine ja otsustav võistlusvoor – reedeses esimeses võistlusvoorus ületas ta 3.85 ja läheb pühapäevasele voorule vastu kolmandalt positsioonilt (mõlema vooru tulemused kokkuvõttes summeeritakse).