Ootamatult suri Heiki Nabi treener

57-aastane kanadalane Poliquin sai 25. septembril infarkti.

Poliquinit kutsuti fitnessimaailma Cadillaciks. Tema hoolealused on eri spordialadel teeninud üle 20 olümpiamedali ja nende käes on 14 maailmarekordit. Poliquinilt on abi saanud sellised ässad nagu USA kaugushüppetäht Dwight Phillips, kuulitõuke olümpiavõitja Adam Nelson, NHL-i Stanley Cupi võitjad Joe Nieuwendyk ja Chris Pronger, NFL-i staar David Boston ning paljud teised.

Heiki Nabi koostöö kuulsa kanadalasega sai alguse tänavu talvel tänu maadleja abikaasale Egle Eller-Nabile, kes puutus Poliquiniga kokku bikiinifitnessi kaudu.

Eesti Päevaleht kirjutas Nabi ja Poliquini koostööst pikemalt tänavu veebruaris. "Ta nõuab pingutamist ja oskab harjutuse käigus su latti kõrgemale viia ja raskusi muuta. Viimane trenn USA-s ta koduses jõusaalis kestis küll ainult 55 minutit, aga olin nii surnud," kiitis Londoni olümpiahõbe kanadalase võimsaid treeninguid ja lisas: "Ta ütles ka ühes intervjuus, et ei kuluta aega keskpärastele inimestele."

Lähemalt saab Nabi ja Poliquini koostööst lugeda siit: Nabi uuest maailmakuulsast treenerist: 55 minutiga olin kutu