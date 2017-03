Norra noored maadlejad jäid eestlastele alla

Tallinn Open 2017 maadlusturniiri eel toimunud Eesti - Norra sõpruskohtumise kreeka-rooma maadluses võitis Eesti võitudega 7:3.

Eestile tõid võidu:

Ekke Kõu Leitham (42 kg), Korrus3

Raimond Uibo (46 kg), SK Leo

Markos Tadolder (58 kg), MK Jaan

Edvin Kin (63 kg), MK Nelson

Raoul Aho Leitham (76 kg), Korrus3

Richard Karelson (85 kg), MK Nelson

Juhan Kristjuhan (38 kg), MK Aberg

Norra maadlustreeneri Martin Dalsbotteni sõnul oli sõpruskohtumine hea algus nädalavahetuse võistlustele. „Eestil oli täna parem meeskond, aga vähemalt ei kaotanud me kõiki matše. Muidugi oleks ma õnnelikum, kui seis jäänuks tasavägisem, aga tunnistan ausalt, et meil polnud kõikides kaalukategooriates parimaid välja panna,“ ütles Dalsbotten.

Treener lisas, et Eestisse tuli Norrast tänavu 30 võistlejat ning Tallinn Open'il ollakse juba kolmandat aastat järjest. „See on laste jaoks väga hea võistlus ja tore on siin tagasi olla. Minu poeg võitis mullu kaheksast kohtumisest kaheksa ning temal on nädalavahetuse kohtumiste osas suur motivatsioon matile minna.“

Audentese maadlustreener Ivar Kotkas rõõmustas võidu üle. „See on esimene kord, kui me kellegi endale külla kutsume ja võidame, mul on selle üle loomulikult väga hea meel. Tähtsaim oli minu jaoks see, et poisid maadleksid oma maadluse välja ja enamus seda tegid. Väiksema rahvusvahelise kogemusega maadlejatel oligi raskem, aga eks siin ongi hea õppida, kuidas antud olukorras paremini toime tulla,“ sõnas Kotkas ja avaldas austust vastastele.

Laupäeval kell 9.00 avatakse pidulikult Estonian Wrest Festi noorteturniir Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlus, mis kestab Saku Suurhallis kogu nädalavahetuse. Maadlejad on Eestisse sõitnud Ameerikast, Kanadast, Norrast, Taanist, Lätist, Leedust, Poolast, Rootsist, Soomest, Eestist, Tšehhist, Slovakkiast, Ungarist, Iisraelist, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Šveitsist, Belgiast, Hollandist, Inglismaalt, Kreekast Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, Gruusiast, Armeeniast ja Tuneesiast.