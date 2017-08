Nabi ukrainlasest treener: meil käib dialoog, mis viib õigele teele

Heiki Nabi ja tema treener Igor Bugai, kes selle aasta veebruarist tööle hakkas, pole lihtsad persoonid.

„Ta on asjalik mees,” kiitis Nabi. „Kui lahkarvamusi tekib, ütleme mõlemad välja, mida mõtleme, ja leiame lahenduse.”

„Mul tuli Heiki maadlusstiili pisut muuta ja teha tema vigade kallal kõvasti tööd,” tõdes Bugai. „Peamine on aga see, et parandasin Nabi funktsionaalset vastupidavust, ta suutis aktiivselt maadelda viimaste sekunditeni. Aga mis erimeelsustesse puutub, siis meil käib dialoog, mis viib õigele teele.”