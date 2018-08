Maadluslegend tuleb matile tagasi, et teha Tokyo olümpial ajalugu

34-aastane jaapanlanna võib tõusta vähemalt ühe näitaja osas kõigi aegade vägevamaks olümpiasportlaseks. Keegi pole suutnud võita olümpiakulda viielt erinevalt olümpialt, Ichol on see võimalus olemas.

Rio de Janeiro olümpiamängude järel võttis jaapanlanna tippspordi osas pikaks ajaks stepsli seinast ning tegeles muude asjadega. Keegi ei teadnud, kas tal on veel mõttes matile tagasi tulla.

Tänavu mais käis Icho aga New Yorgis, kus treenis koos ameeriklannast olümpiavõitja Helen Maroulisega. Kui Icho võidutses Rios kehakaalus -58 kg, siis Maroulis kehakaalus -53 kg. Ameeriklanna sõnul pole kahtlustki, et neljakordne olümpiakuld ja kümnekordne maailmameister tuleb suurde sporti tagasi. Jaapani meedia kirjutab, et Icho teeb esimese võistluse oktoobris.

Naismaadlejad võistlevad olümpiamängudel alates 2004. aastast ja Icho on sellest ajast peale püsinud olümpiaturniiridel võitmatuna. MMidelt võitis ta kümme kulda järjest aastatel 2002 - 2015. Tõeline maadluslegend, oma ala valitseja.