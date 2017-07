Maadluses katsetatakse taaskord uusi reegleid, võistlus kahele päevale!

Rahvusvaheline maadlusliit on võtnud vastu otsuse katsetada uusi maadlusreegleid. Suurim eripära senisega võrreldes on idee viia võistlus kahele päevale.

Esmakordselt katsetatakse kahe päeva formaati sel suvel kadettide Euroopa meistrivõistlustel ja kadettide maailmameistrivõistlustel. Kui plaan töötab, siis alates 2018. aasta algusest kehtib sama süsteem igal pool.

Kahe päevase võistluse oluline nüanss on kaalumine. Nüüd tuleb seda teha kaks korda ehk mõlema võistluspäeva hommikul. Praegu käiakse kaalul ainsa võistluspäeva eelõhtul.

Teise päeva hommikul võib sportlane olla kuni 2 kilogrammi kaalukategooria piirist raskem. Näiteks kui sportlane võistleb kehakaalus kuni 56 kilo, siis esimese päeva hommikul ei tohi ta grammigi raskem olla, küll aga teise päeva hommikul võib kaal näidata 58 kilo. See nihe on lubatud teadmises, et enamik maadlejaid peab end kaalu võtma ning ekstreemne näljutamine esimesel võistluspäeval võib osutuda tervisele ohtlikuks.

Ühtlasi on plaanis muuta ka kaalukategooriaid. Senise kaheksa asemel hakatakse võistlema kümnes erinevas kaalus.