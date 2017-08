Kas Heiki Nabi iga teine medal on MM-kuld?

32-aastane kreeka-rooma maadleja Heiki Nabi on Pariisis toimuval MMil kindlustanud endale järjekordse tiitlivõistluste medali.

Nabi on Pariisis jõudnud raskekaalus (-130 kg) finaali ehk eestlane saab tulenevalt finaali tulemusest kaela kuldse või hõbedase medali. Tiitlivõistlustelt on see hiidlasele kuuendaks medaliks.

Kui Nabi kroonititakse Pariisis maailmameistriks, siis on tegemist juba kolmekordse maailmameistriga ehk nii oleks Nabi iga teine tiitlivõistluste medal MM-kuld.

Varasemalt on Nabi maailmameistriks kroonitud 2006. aastal kuni 96 kg kaaluvate meeste seas ning 2013. aastal kuni 120 kg kaaluvate meeste seas.

Nabi tiitlivõistluste medalid:

Kuldmedal 2006. aasta Guangzhou MMil

Hõbemedal 2012. aasta Londoni olümpiamängudel

Kuldmedal 2013. aasta Budapesti MMil

Pronksmedal 2014. aasta Tashkenti MMil

Pronksmedal 2015. aasta Bakuu EMil

Kuld- või hõbemedal 2017. aasta Pariisi MMil