Eesti Olümpiakomitee, Eesti Maadlusliit, Eesti Maadlusveteranide Ühendus ja Kultuuriministeerium avaldas ühise järelhüüde teisipäeval meie hulgast lahkunud spordilegendile August Englasele, kelle ärasaatmine toimub 28. märtsil kell 13 Tallinna Lillepaviljonis. Uksed avatakse kell 12.15.

AUGUST ENGLAS

15.01.1925-21.03.2017

Läbi aegade maadlejad toonud meil kuulsust ja sära,

aga Augustit ei varja küll keegi ära!

H. Pallon

See kevad tuleb teisiti... ta tuleb Eesti maadlusüldsusele ilma kahekordse maailmameistri August Englaseta.

August Englas sündis 15. jaanuaril 1925. aastal Pühajärve vallas Tartumaal kuuenda lapsena seitsmelapselisse perre. Raske maatöö nooruses pani aluse tema rammule ja vaimujõule.

Siis algas sõda, mis lõi uppi kõik tema plaanid ja kavatsused. Osalemine lahingutes, haavatasaamised. Lahingulised autasud.

Alles 1946. aastal alustas August Englas maadlustreeninguid. Oma maadlejakarjääri lõpetas ta 1959. aastal Eesti meistritiitliga raskekaalus.

Mis mahub aastate 1946-1959 vahele? Ainult kullad! Vähemaga ei olnud August lihtsalt nõus.

Kaks maailmameistritiitlit, üks vaba-, teine kreeka-rooma maadluses. Seitse kulda toonase Nõukogude Liidu meistrivõistlustelt. Seitse korda tuli August Englas Eesti meistriks. Oma kõige „viletsamaks“ tulemuseks pidas ta ise neljandat kohta Helsingi olümpiamängudel.

Ajad, mil August Englas võistles ja võitis, olid keerulised. Valitses segadus ja hirm, aga need võidud sisendasid lootust kogu rahvale – veel on Eestis maailma kõige tugevamaid mehi! Praegustele kaheksakümne-, seitsmekümne- ja kuuekümneaastastele, tollastele noortele meestele ja poistele oli ta eeskuju, kelle saavutuste poole püüelda. Ja püüeldigi, kuid mantlipärija maadluses leidis alles August Englase õpilane Hiiumaalt, 50 aastat pärast kuldset duublit.

August Englase tippsportlase tee lõpetas sporditrauma, kuid siis alustas ta spordiühingus Tööjõureservid treenerina uute meistrite kasvatamist. Ta oli nõudlik treener, aus kohtunik. August Englas on ise öelnud nii: “Maadluses kasvas minu vaim ja tahtejõud, õppisin tundma ennast ja teisi, omandasin elukutse.“

Rahva austuse ja armastuse pälvivad vaid need sportlased, kes on suured ka inimestena. August Englas oli seda. Ta oli alati elurõõmus ja aktiivse eluhoiakuga. Tema fenomeni saladus oli plahvatuslik jõud. Seda mäletavad hästi need, kes on teda maadlemas näinud.

Tema tehtut on märgatud ka väljaspool maadlusmatti.

August Englas sai Eesti maadlejatest kolmandana Nõukogude Liidu teeneliseks meistersportlaseks. 1975. aastast oli ta ENSV teeneline sporditegelane ja 1996. aastast Tallinna linna aukodanik. Eesti Vabariigi president omistas August Englasele 1999. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgi ja Eesti Olümpiakomitee 2008. aastal oma teenetemärgi.

August Englase jaoks oli väga tähtis tema oma kätega Nõmmele rajatud kodu. Ta oli armastav ja hoolitsev abikaasa, isa, vanaisa ning vanavanaisa. Oma perele parim.

Me mäletame kõik Martin Kleini üle 11 tunni kestnud „hõbedast“ matši. Me jääme mäletama August Englase üle 92 aasta kestnud kuldset matši.

Jää hüvasti, Suur Spordimees!

Eesti Olümpiakomitee

Eesti Maadlusliit

Eesti Maadlusveteranide Ühendus

Kultuuriministeerium