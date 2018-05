Helary Mägisalu pälvis kreeka-rooma maadluse EM-il hõbemedali

Kreeka-rooma maadleja Helary Mägisalu kaotas Venemaal Kaspiiskis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel kuni 55-kiloste meeste finaalis Aserbaidžaani esindajale Eldaniz Azizlile ning sai kaela hõbemedali.

Neli võtet teinud Azizli võitis punktidega 8:0. 20-aastasele Mägisalule, kes tuli mullu juunioride EM-il pronksile, oli see esimene medal täiskasvanute tiitlivõistlustel.

"Finaali vastane oli väga lõhkuva stiiliga. Ma ei saanud absoluutselt oma maadlust käima. Järgmine kord suudan tema vastu kindlasti paremini maadelda, sest nüüd tunnen ja tean teda paremini," kommenteeris Mägisalu Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Hõbemedal teeb kõvasti rõõmu. Ma ei seadnud endale võistlusteks eesmärki. Tahtsin lihtsalt kohaneda täiskasvanute maadlusega. Kui võimaluse sain, siis kasutasin selle kohe ära. Meil olid head laagrid, vorm oli suurepärane ja see tuli ära realiseerida."

"Medal andis mulle kõvasti indu juurde. Nägin, et kõik on võimalik. Et väike rahvas võib ka suuri tegusid teha," lisas Mägisalu, kes kavatseb õige pea üle minna olümpiakaalu ehk 60-kiloste meeste sekka.

Homme alustab EM-i Epp Mäe, kes kohtub veerandfinaalis tuttavale türklanna, valitseva Euroopa ja maailmameistri Yasemin Adariga. Viimati kohtuti mullu Pariisi MM-i pronksimatšis, kus Adar võitis punktidega 8:5. Eelmise aasta EM-l jäi Mäe türklannale alla poolfinaalis.