Heiki Nabi võitis 13. Eesti meistritiitli ja avaldas hooaja plaanid

Finaalis alistas Nabi vabamaadluse Eesti meistri Kaarel Maateni.

Nabi rääkis ETV spordisaates, et teeb sel aastal kaasa nii aprillis Bukarestis toimuvad Euroopa kui ka septembris Astanas peetavad maailmameistrivõistlused. "Sel aastal väga palju võistlusi plaanis ei ole. Kuna see on väga oluline aasta, ei tahaks midagi juhuse hooleks jätta. Suuremad kaardid panen muidugi MM-ile, mis on tänavu eriti suure kaaluga," viitas Nabi tõsiasjale, et MM-il on mängus ka 2020. aasta Tokyo olümpia piletid.

Täpsemaid treeninglaagri plaane pole Nabil veel paika pandud. "Otsime laagripaikadeks kohti, kust on võimalik saada kõige paremad vastased. Eriti oluline on, et nad oleksid erinevat tüüpi vastased - on vaja nii rahulikumaid kui ka agressiivsemaid rivaale, et erinevad olukorras võistlussituatsioonis läbi mängida," sõnas ta.

Septembris ootamatult füüsilise ettevalmistuse treeneri kaotanud (Kanada spetsialist Charles Poliquin sai 25. septembril infarkti - toim) harjutab edasi koos Charlesi "parema käe" Carlos Castro ja ühe tema pikaajalise õpilasega Soomest. "Ma ei ole üksi vihma kätte jäänud. Jõutreeningute osa on kaetud, nüüd tuleb veel laagrid kooskõlastada. Usun sellesse plaani, mis mul on. Läks nagu läks, aga peame edasi võitlema," sõnas ta.

Eelmisel aastal EM-il -55 kg kaalukategoorias hõbemedalile tulnud Helary Mägisalu krooniti Põlvas Eesti meistriks -60 kg kaaluvate meeste seas. Finaalis alistas ta Rainer Viilveeri. Selles kategoorias püüab ta ka Tokyo olümpiakohta.