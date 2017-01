Olümpiahõbe Heiki Nabi alustas nelja-aastast koostööd Ukraina maadlustreeneri Igor Bugaiga.

Heiki Nabi silme eest käib päris tihti läbi mälulint, kuhu on salvestunud Rio de Janeiro olümpia kaotatud pronksmedaliheitlus. Ta tunnistas, et Venemaa kreeka-rooma maadleja Sergei Semjonovi vastu tehtud vigu on siiani raske alla neelata. „Ma pole selle matšiga üldse rahul ja see häirib mind tohutult, sest olin võimeline medalit võitma,” ohkas Nabi.