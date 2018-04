Heiki Nabi Palusalu mälestusvõistluse eel: pole ammu võistelnud, närv on sees

Juba homme, 7. aprillil toimuvad Tallinnas Kalevi spordihallis XXXI Kristjan Palusalu mälestusvõistlused. Võisteldakse nii vaba- kui kreeka-rooma maadluses, kokku võtab kõrgetasemelisest võistlusest osa enam kui 200 sportlast.

Võitu läheb püüdma ka olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister Heiki Nabi, kes võistleb kaalukategoorias 130kg. Eesti esimaadleja võtab eesootavat võistlust tõsiselt. “Tegemist on ikkagi Eesti suurima turniiriga ja on väga suur rõõm selle üle, et see on kasvanud võrreldes varasemaga palju suuremaks. Võistlus peetakse aukarust äratava Kristjan Palusalu mälestuseks ja kohal on väga tugev tase. See on väga hea, et saame kodupublikule professionaalset maadlust näidata,” sõnas Nabi, kelle jaoks on laupäevane võistlus esimene jõukatsumine pärast kolmekuulist võistluspausi.

“Viimati võistlesin detsembris. Nüüd olen teinud paar laagrit ja tegelenud ettevalmistusega ja tahakski võistlustelt näha eelkõige seda, kui kaugel mu vorm on, ja kas on muutusi võrreldes aasta lõpuga,” analüüsis Nabi.