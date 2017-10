Heiki Nabi: maadlust igavaks nimetavad inimesed ei saa ilmselt asjast aru

Augustis Pariisis peetud MMil hõbedale tulnud maadleja Heiki Nabi ei nõustu kriitikutega, kes väidavad, et kreeka-rooma maadlus on muutunud igavaks.

"Need, kes (pärast minu medalivõitu) nii ütlesid, ei saa ilmselt asjast aru. Minu olukorra teeb raskeks see, et mul on valida, kas võita või kaotada. Ma lähen loomulikult võitma ja pean valima taktika, mis mulle edu toob. Ei tundu ju loogiline, et suudaksin 110kilosena heita 130 kg kaaluvat tippu, aga ma suudan teda võita teise taktikaga," sõnas Nabi kirjutab Õhtuleht.

