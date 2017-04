FOTOD: XXX Kristjan Palusalu Mälestusvõistlused tõid eestlastele neli kuldmedalit

Täna peeti Tartus Eesti Maaülikooli spordihoones XXX Kristjan Palusalu Mälestusvõistlused, mis tõid eestlastele neli esikohta.

Kuldmedali said kaela Aimar Andruse ( -70 kg) ja Kaarel Maaten (-125 kg) vabamaadluses ja Eerik Aps (-85 kg) ning Ardo Arusaar (-98 kg) kreeka-rooma maadluses. Kokku osales võistlustel sportlasi üheksast riigist, kaugemad külalised sõitsid siia Ameerikast, Armeeniast ja Usbekistanist.

Eesti Maadlusliidu asepresidendi Tanel Samueli sõnul võtsid sportlased Estonian Wrest Festi idee hästi vastu. „Tagasiside on olnud positiivne ning huvi Eestisse tagasi tulla suur. Mind rõõmustab, et esimest korda oli täiskasvanute võistlusel vabamaadlus, mis teeb meie võistluse rahvusvahelisemaks ning aitab Palusalu saavutust veel paremini au sees hoida. Maadlusliidu uue juhatuse jaoks on noorte ja suurte turniiri omavahel laagriga ühendamine ning sellise festivali korraldamine kindlasti hea uus suund, millega jätkata. Meie eesmärk on Eestisse tiitlivõistlus tuua ning töö selle nimel käib,“ ütles Samuel.

„Usun, et antud kogemus andis meile julguse järgmisel aastal veel suuremalt edasi minna. Tahan tänada Eesti Spordiseltsi Kalev, Maadlusliitu, treenereid, kohtunikke, vabatahtlikke, Eesti Maaülikooli Spordiklubi ja kõiki toetajaid, sest tänu teile saavad meie pisikestest unistustest suured teod,“ lisas asepresident.